Ez eddig a legnagyobb átverés

Most azt mondja majd, rá vagyunk állítva. Pedig ha tudná, mennyire unjuk már, hogy hetek óta minden áldott nap mindenki vele foglalkozik. A fene se szentelne rá egy sort sem, ha magamutogatása nem hordozna veszélyt lassan ölő méregként sokak számára. Beteg elméjére persze gyógyírként hat ez a hirtelen jött, de minden valós teljesítményt nélkülöző ismertség, hiszen fél évvel ezelőtt egy szűk kört leszámítva azt se tudta senki, hogy a világon van. Most pedig róla szólnak a hírek, vele van tele a sajtó. Igazi celeb, akinek az a legfőbb ismertetőjele, hogy kénytelenek vagyunk ismerni, egyre többet kell megtudnunk róla, és muszáj valahogy viszonyulnunk hozzá. És van még valami, ami felkeltette a hazánk ellen fenekedő globalisták figyelmét is. Elég közelre tudott furakodni kormányzati körökben ahhoz, hogy felhasználhassák áruló mivoltát az Orbán Viktor elleni támadásaikra.

De nem is Magyar Péter narcisztikus, pszichopata személyisége a lényeges azokban a történetekben, amelyek eluralták a közéletet, hanem a társadalom reakciója erre a tömeges bántalmazásra. Az erőszakos kis pukkancs nem adhat mást, csak mi lényege. Jön-megy, a legváratlanabb helyeken bukkan fel, és mindent összemászkál, nyálkás, ragacsos nyomokat hagyva maga után.

Legutóbb a gyermekek védelmében próbálta bizonyítani, hogy az úgynevezett influenszerek demonstráció­ja gyenge kis próbálkozás volt az ő hatalmas politikai akcióihoz képest. Ez a nekibuzdulás most besült, ezren ha lézengtek a kormány lemondását követelve a Belügyminisztérium előtt, mert semmivel nem hitelesebb gyermekvédelem témájában Magyar, mint egy homoszexuális aktivista. Hiába van három gyermeke, ha őket bármikor feláldozná agresszív akaratossága oltárán, és akár intézetbe is záratná őket, csak hogy bosszút állhasson volt feleségén. Viszont így is érthetetlen, ­miért ment el akár egy ember is fékezett habzású utcai hőbörgésére.

A józan többség viszolyog az olyan alaktól, aki gátlástalanul piszkít oda, ahol addig evett, pironkodás nélkül döfi hátba állítólagos barátait, és tőle soha nem látott vehemenciával szolgálja büszke árulóként ellenségeit. De van hazánkban több ezer magyar, akiket mindez nem zavar, sőt, már-már vallásos áhítattal követik Júdást, aki arról hadovál nekik, hogy jól indult egykor ez a Jézus, jókat mondott, de mára elfáradt, csak a saját keresztje érdekli, és a tanítványainak ad mindent. De majd ő elhozza mindenkinek a Kánaánt, ő majd visszaadja mindenkinek azt, amire valaha vágyott, de soha nem sikerült elérnie. A tömeg pedig megy utána, ordít, és nem kérdezi meg, hogyan, miből, és egyébként is, ki a fene vagy te. Ami tehát a józan többségnek visszataszító, az sokaknak maga a csoda, az utolsó remény. Utóbbiak miatt muszáj foglalkozni a Magyar Péter-jelenséggel, mert nagyon úgy tűnik, külföldről pénzelve, idegen érdekeket szolgálva az évszázad legnagyobb átverése zajlik Magyarországon, az ő nevét tűzve a koszlott zászlóra.