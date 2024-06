A háborús láz a gazdaságra is negatívan hat

A magyar kormány célja az, hogy ebben az esztendőben újraindítsa, 2025-ben pedig tovább erősítse a gazdasági növekedést. Ez azt jelenti, hogy idén 2,5 százalékos, jövőre pedig 4,1 százalékos GDP-növekedéssel lehet számolni. Ugyanakkor fontos elem, hogy mindezt szigorú költségvetési gazdálkodás mellett tegye a kormány. Jó hír, hogy az első negyedéves adatok biztatók, hiszen a magyar növekedési szám az európai uniós élmezőnybe tartozik.

Miután a közéleti és választási események kivették a fókuszból a gazdasági témákat, nem árt újból felidézni az ide vonatkozó számokat: az előző évhez viszonyítva az első negyedévben a gazdaság 1,7 százalékos növekedést ért el, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal bővült a gazdaság.

Persze láttunk már ennél „izmosabb” adatokat is, azonban tény, hogy a magyar gazdaság motorja beindult, és negyedéves alapon holtversenyben a harmadik legmagasabb növekedést érte el az unióban. Olyannyira, hogy az első negyedéves alapú növekedés az Európai Unió átlagának több mint kétszerese. Úgy fest tehát, hogy az első negyedévet megnyerte a magyar gazdaság. Természetesen csak akkor lehetünk elégedettek, ha a dinamika megmarad az esztendő hátralévő részében is.

Jogos a kérdés, mit érez a javuló makrogazdasági számokból a lakosság. Nos, egyre többet – ez a rövid válasz. A bővebb pedig az,

biztató jel, hogy egyre többen válnak aktívvá a munkaerőpiacon, és a növekedést támogatja az is, hogy a családok egyre többet fogyasztanak és utaznak, miközben a beruházás és a hitelezés is megkezdte a helyreállást. A másik szemünk azonban sír: az export, amely hosszú időn keresztül a magyar gazdaság hajtóereje volt, gyengélkedik, de ennek a külpiacok, elsősorban a német gazdaság az oka.

Kritikai jelzés persze lehet a kormány felé is: azon kell hogy dolgozzanak a döntéshozók, hogy a konjunktúra, a gazdaság újraindulásának érzékelése erőteljesebb legyen, és azt ne csak a felső vagy a középréteg, hanem a társadalom alsó peremén élőknek is egyre nagyobb része érezze. Az is feladat, hogy a gazdaság újraindulását ne csak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások is érzékeljék.