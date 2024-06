Előretört az európai jobboldal

Azonban vannak más, biztatóbb jelek is: a PPE talán képes lenne koalíciót létrehozni az újkonzervatív jobboldali csoportokkal. Nehéz elképzelni, de miért ne? Néhány héttel ezelőtt Von der Leyen azt mondta, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy koalíciót hozzon létre az ECR tagjaival, például Giorgia Melonival, akinek nincs ellenére Ukrajna pénzügyi támogatása és az Oroszország elleni szankciósorozat, valamint szilárd támogatást nyújt Izraelnek. Emellett olyan példák is vannak Euró­pában, ahol ilyen koalíciók már léteznek; például Olaszországban. Spanyolországban regionális koalíciók működnek. Finnországban és Svédországban szintén. És végül Franciaországban, ahol a Les Républicains támogatni fogja Marine Le Pent a parlamenti választásokon, ahogyan ezt a Reconquête is teszi, amelyet Éric Zemmour és Marion Maréchal, Le Pen unokahúga, vezet.

Szépen csillognak a belga, holland és német jobboldali sikerek is. És itt nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy néhány kormány bizony nagyot bukott. A belga mellett ott van a francia kormány, Emmanuel Macroné. Miután kijöttek az európai választások eredményei, rögtön lehetett látni, hogy a Nemzeti Tömörülés, amelyet a fiatal Jordan Bardella vezet, több szavazatot kapott, mint Macron pártja.

A vereség súlyos volt: Bardella csaknem 32 százalékot szerzett, míg Macron pártja csak tizenötöt. A francia elnök, miután látta a katasztrófát, úgy döntött, hogy feloszlatja a nemzetgyűlést, és előre hozott parlamenti választásokat tűzött ki.