Az európai demokrácia nem cirkusz

Az Európai Unió vezetésének jelentős része és a nyugati országok jó néhány kormánya úgy tekint a birodalmára, mint annak idején az ókori Róma urai közül többen is. A gyakorlattá tett jelszó pedig szintén hasonló: kenyeret és cirkuszt a népnek! Mondván, egy nagy és összetételében heterogén tömeg összetartása, irányítása csakis ezzel a módszerrel oldható meg. Időnként akár véres konfliktusokat is érdemes provokálni, amivel félelem csalható elő az emberekből.

Ugyanezen koncepcióra épített politikai megoldást éljük meg mi is itt, Európában. És amikor a hatalmon lévők úgy hiszik, a legfrappánsabb stílust vették fel, jön valaki Közép-Európából, és „belerondít” ebbe a letisztult politikai átverésshow-ba. Az Európai Unió Tanácsának most hivatalba lépett soros elnöke, aki eddig is alig megtűrt tagja volt a csapatnak, más irányt vesz, és munkába állásának első hetében összekuszál mindent. A legfontosabb kérdésben, a béke ügyében meghökkentő, bár az egyedüli elfogadható lépést választva felkeresi Kijevet és Moszkvát, hogy megkérdezze a harcoló feleket, vajon a rémisztően sok emberáldozattal járó vérengzést valóban készek-e és milyen feltételekkel lezárni.

Tisztázandó, hogy Orbán Viktor, az EU Tanácsa soros elnökének vezetője nem utasítással a zsebében érkezett, mint olyan sokan korábban kijevi látogatásuk alkalmával, és Moszkvát sem az ördög fészkeként azonosítva lépett le a repülőtér betonjára. Az Európai Unió soros elnöke tájékozódni akart, de nem a sajtóból vagy az Európa ügyeit irányítani kész Washingtonból, pláne nem a háttérhatalom fiataljaitól – a Soros és Biden fiúkra gondolva –, hanem az érintettektől várt választ személyes tapasztalatra hagyatkozva.

Ahhoz ugyanis, hogy az Európai Unió illetékesei valós alternatív programot javasoljanak, a konkrét tények ismerete elengedhetetlen. Ezt kívánja a normális diplomáciai eljárás.