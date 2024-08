A szuverenitás jelentése lengyelül és magyarul

De hogy hová juttatta Donald Tusk a lengyel szuverenitást, leginkább egy napokban lezajlott amerikai–orosz fogolycsere jellemezheti.

Amerikai utasításra a lengyelek kiengedtek egy lengyel börtönben fogva tartott orosz állampolgárt, Pavel Rubcovot, amiért cserébe Moszkva amerikai foglyokat engedett el. Tuskék ezzel egy óriási propagandaajándékot adtak a választások előtt álló amerikai elnökjelöltnek, Kamala Harrisnek, amiért a Fehér Háztól hatalmas dicséretet is kaptak. Sajnos ez nem jó hír annak az Andrzej Poczobut lengyel újságírónak, aki hosszú büntetését tölti egy fehérorosz börtönben. A Morawiecki-kormány volt belügyminisztere, Mariusz Kaminski is megjegyezte, hogy másfél évet tárgyaltak az oroszokkal arról, hogy egy olyan fogolycsere szülessen, aminek kedvezményezettjei lesznek lengyel foglyok is. Konkrétan Rubcovot akarták Lengyelországban fogva tartott oroszokra cserélni, ehelyett amerikait kaptak érte.

Szóval ennyit kell tudni a szuverenitásról. Megpróbálhatjuk elvonni a választók figyelmét arról a tényről, hogy eurogyarmat lettünk azzal, hogy a magyarokra mutogatunk és valami kínai rendőrös tündérmesével handabandázunk. Attól még a saját állampolgáraink rohadnak külföldi börtönökben egy vállveregetésért cserébe, a sajtónk külföldi globalista oligarchák kezén van, és a gyerekeink az ábécé helyett LMBTQ-t tanulnak. Sokba fog kerülni ez a sok feloldott európai pénz és az ebből vásárolt amerikai fegyver a lengyel népnek, de hát mindenki úgy értelmezi a szuverenitást, ahogyan jónak látja, nemde?

A szerző a Hungary Today hírportál főszerkesztője