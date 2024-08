Sok francia elveti a Macron-féle iránymutatást

Macron francia elnök a tőle várható módon nyilvánított véleményt. Védelmébe vette a nagyszabású produkciót, hangsúlyozva, hogy arról még száz év múlva is beszélni fognak. Ebben persze lehet valami, mert ha belegondolunk, az 1789-ben kitört, szintén keresztényellenes francia forradalom is meglehetősen botrányosra sikeredett, és lám, még kétszázharmincöt évvel később is beszélünk róla.