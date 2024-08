Sorsdöntő időszak előtt állunk

Ma még jóval 30 fok felett van a hőmérséklet, aki teheti, élvezi a nyarat. Ezekben a napokban a politika is jóval csendesebb, ez azonban csak a vihar előtti csend, hamarosan beindul a politikai nagyüzem. Nemcsak belföldön, hanem nemzetközi vizeken is. Az őszi politikai szezonkezdet előnyitánya a Tihanyban most zajló Tranzit fesztivál, majd a szep­tember elején tartandó kötcsei piknikre kell figyelni, ahol szűk körben tart előadást Orbán Viktor és felvázolja az előttünk álló időszak teendőit, szeptember végén pedig indul a parlamenti munka.

A június 9-i EP- és önkormányzati választás alaposan átrendezte az erőviszonyokat Magyarországon (és az Európai Unióban is). Itthon teljesen összeomlott az eddig ismert balliberális oldal és Magyar Péter megjelenésével a globalista politikai körök új reménységre tettek szert, a választáson hozta is közel azt az eredményt, mint amire az előző baloldali messiás, Márki-Zay Péter volt képes.

Magyar és a körülötte kialakult közeg már jól ismert nemzetközi mintákat követ, ugyanazt a forgatókönyvet láthatjuk megvalósulni, mint amit korábban számos más környező országban is megtapasztalhattunk: külföldi finanszírozással és támogatással egy globalista politikai szereplőt akarnak hatalomba segíteni, aki gond nélkül támogat minden olyan elképzelést, amit Brüsszelben erőltetnek.

Magyar Péter még a látszatra sem ad, gondolkodás nélkül megszavazta például Ursula von der Leyen hatalomban maradását, nem fog ellenállni a bevándorlást, a genderpropagandát és a háborút támogató uniós törekvéseknek.