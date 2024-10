A Tisza-vezér mint Frankenstein fia

Nincs tehát semmi újdonság a globalista nap alatt – önmagukat ismétlik orrvérzésig. Úgy van ez a Péter is kialakítva, mint Frankenstein professzor foltokból összerakott teremtménye. Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Mindent a szponzorok, a megrendelők igénye szerint.