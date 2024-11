Az utcai erőszaktól és a békétlenség szításától sem visszariadó Obama-gépezet kapitulált Donald Trump győzelme előtt

A Washingtonban Obama-gépezetnek nevezett konglomerátum még majdnem egy napig számolgatott. No nem a szavazatokat, mert azt elsőre ők is felfogták, hogy ott nem sok keresnivaló van, hanem azt, hogy kellő erejű ellenállást lennének-e képesek mozgósítani a választás eredménye ellen, és arra jutottak, hogy Donald Trump győzelme akkora nagy, hogy erre esélyük sincs. (A volt elnök 2020-ban, hasonló helyzetben tanúsított – igencsak amatőr – hozzáállása semmilyen módon nem mérhető az Obama-gépezet anyagi, szervezettségi erejéhez, profizmusához.)

Ezt a győzelmet semmilyen mérce szerint nem lehet megkérdőjelezni!

A demokraták negyed évszázadon át vigasztalták magukat azzal, hogy ha vesztettek is, még a győztes republikánus elnökjelöltek is kevesebb szavazatot kaptak, mint ők. Igazságtalanságot kiáltottak és még az amerikai szövetségi állam demokráciájának a fundamentumát, az elektori rendszert is megtámadták. De most ez is elesett, a republikánus jelöltre sok millióval többen szavaztak, mint a demokratára.

Ne gondolja persze senki, hogy nem lesznek tüntetések, tiltakozások. De a választási eredmény fényében ezek mind csak azt fogják még jobban erősíteni, hogy Trump milyen fényes győzelmet aratott fölöttük.

A szerző a Szabad Európa Intézet vezetője