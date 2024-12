Közveszélyes Konteómessiás

Nem áll le. Mert nem bír leállni. Neki ezt dobta a gép – nekünk meg őt a hálózat. Mint az idült alkoholista, akinek nulla huszonnégyben innia kell, különben jön a remegés. Magyar Péternek folyton-folyvást, kényszeresen hazudoznia, rágalmaznia, hőbörögnie kell, különben megeszi az ideg. Amikor meg lebukik a hazudozásban – mindig lebukik, hisz nincs egy ép mondata –, folytatja tovább ugyanott, ahol abba sem hagyta. És egy hét múlva már nehéz visszaidézni, mit művelt, mert annyi idő alatt csomó újat hazudik. Elárasztásos módszerrel dolgozik. Varga Judit az utolsó nagyinterjújában előrevetítette, mire számíthatunk. A páciens tünetei hajszálpontosan egyeznek az exminiszter asszony által fölállított kórképpel.

Mindez egy szintig akár szórakoztató is lehetne, ha egy viccházban játszódna, s mi a rácsokon kívülről, biztonságból szemlélhetnénk. Ám emberünk is idekint van, szabadlábon, immár hatalomra tör, s zilált viselkedésének némelyek tapsolnak.

Csöppet sem mulatságos, amikor a Konteómessiás (Hont András szóleleménye) már az ország nemzetbiztonságát veszélyezteti, amikor őrülete már terrorcselekményt zúdíthat a nyakunkba. Ennek megálljt kell parancsolni. Ha másként nem megy, kényszerzubbonnyal.

Aki esetleg lemaradt a legutóbbi ámokfutásáról: vasárnap reggel a Magyar Hang nevű balliberális üzenőfüzet közölte, hogy Bassár el-Aszad bukott szír elnök repülőgépe Ferihegyen landolt. Nyilván azért, mert Orbán annyira jóban van a diktátorral, hogy hozzánk nyugodtan menekülhetett. Az épeszű emberek számára eleve is gyanús értesülést lóhalálában átvette Magyar Péter, rágás nélkül követői elé öklendezte, akik lelkesen elfogyasztották azt. A rászabott Facebook-algoritmusnak hála (ami nyilván független attól, hogy a Tisza Párt egyik európai parlamenti képviselője a médiaóriás jogtanácsosa) Magyar Péter riogatása eddig 29 ezer lájkot kapott, és minden bizonnyal százezrek, milliók olvasták azt el. (2021-es Telex-cím: „A Facebookon hatszor több interakciót generálnak az álhírek, mint a tényalapú tartalmak.”)

A „hírről” aztán meglehetősen gyorsan kiderült, hogy orbitális hazugság. A Budapest Airport cáfolta, hogy bármilyen szír gép érkezett volna Ferihegyre. A cikkhez mellékelt „olvasói” fotóról pedig bebizonyosodott, hogy 2012-ben készült az ankarai repülőtéren. A Népszabadság hamis Teller Ede-levelénél és a bajai DK-s kamuvideónál is durvább, de legfőképpen veszélyesebb hírhamisítási botrány ez. A Magyar Hang végül törölte a cikket, és bocsánatot kért. Nem úgy Magyar Péter, aki – dühöngő elmebetegekhez hasonlóan – képtelen leállni. Ő nem törölte a Facebook-posztját, nem kért érte bocsánatot. Sőt még neki áll följebb.

E cikk írásakor is ott olvashatók oldalán az alábbi sorok: „december 2-án még a karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc-repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát (a hírt azóta cáfolták). Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad.” A végére hozzábiggyesztett egy „frissítést”, miszerint az „Orbánék által megvásárolt” Budapest Airport „sűrűn cáfolja” a szír gép érkezését. „Most már csak az a kérdés, hogy mit kért Aszad nevében a szír pátriárka Orbán Viktortól december 2-án a karmelita palotában… Vagy esetleg most már ezt a találkozót is cáfolják?” – tette hozzá.

A finom jelzők ide már elégtelenek. Ha azt írom, ez egy hajmeresztő rohadék, akkor nem adom vissza a lényegét. Épp tömeggyilkos nemzetközi terroristák, a helyi al-Kaida vette át a hatalmat Szíriában, ez meg százezrekhez, a nemzetközi sajtó révén közvetve milliókhoz juttatta el a veszedelmes hazugságot, miszerint Aszad idejött.

Ennél kevesebbért is robbantottak már az al-kaidások. Csak fékevesztett, közveszélyes gazember sodorja veszélybe saját hazáját, közösségét néhány nyomorult szavazat reményében.

Közben a magyar nemzetbiztonság vizsgálatot indított, Szíria budapesti nagykövetségét meg kellett védeni egy incidens miatt, a damaszkuszi magyar nagykövetségen dolgozókat ki kellett menekíteni, de érdekli is mindez a Konteómessiást. Ő – az eredeti rágalmat tovább fűszerezve – továbbra is azt terjeszti (bármiféle bizonyíték nélkül, persze), hogy a pátriárka Orbántól kér segítséget Aszad hatalmon maradásához. Atyaég! Két eset lehetséges. Vagy a mi miniszterelnökünknek van kozmikus hatalma, hogy ilyesmiben segédkezhet, vagy Magyar Péter egy elszabadult futóbolond, akihez képest Márki-Zay Péter egy kiegyensúlyozott, gazdagon érvelő úriember. Harmadik lehetőséget nem látok.

A tombolást aztán folytatta. Kedden (tehát két nappal a fake news lelepleződése után) újabb Facebook-bejegyzéssel jelentkezett, amelyben arra szólította föl Orbán Viktort, válaszoljon őszintén, „járt-e Magyarországon vasárnap a bukott szír diktátor, vagy ön csak a postás szerepét tölti be a valódi nagyfiúk játékában?” Mivel felelhetnénk erre? Legfeljebb József Attilával: „A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd.” Ha Demeter Mártát bíróság elé lehetett állítani, és jogerősen el lehetett meszelni, amiért arról hazudozott, hogy a miniszterelnök gyermekét katonai különgép furikázta, akkor e nagyságrendekkel súlyosabb, az egész országot veszélybe sodró rémhírterjesztésért is felelni kell!

Amúgy a történetnek itt még nincs vége. Az Övcsatos kedd este betotyogott az ATV-be, és ott kijelentette: „A kormány részéről egy szóval nem cáfolta senki, hogy itt jártak-e szíriai kormánytisztviselők vagy maga Aszad elnök.” Hi-he-tet-len! Aszad Moszkvában, a fotó 2012-es, a reptértől a Kormányzati Tájékoztatási Központon át a külügyminiszterig mindenki cáfol, de ez csak fújja tovább.

A szimpla elmebaj bár szükséges, de talán nem elégséges magyarázat minderre. Minden bizonnyal azért ismételgeti még mindig az álhírt, hogy tovább veszélyeztesse, gyengítse Magyarországot. Minél nagyobb károkat akar okozni.

„Az is tiszta, hogy erre nem itthonról van igény, hanem külföldről, amit ő ­szolgalelkűen hajt most is végre, napok óta nem törődve az ebben rejlő kockázatokkal” – írta Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető. Mi pedig szűkítsük tovább a külföld körét Brüsszelre. Hiszen nem Kambodzsa, Uruguay, Kína vagy éppen Eritrea próbálja jó évtizede térdre kényszeríteni, gyengíteni Magyarországot, megdönteni a törvényes magyar kormányt, hanem a saját „szövetségeseink”, az agyhalott, globalista brüsszeli vezetés. (Amelynek tapsoncai között ott vannak a Magyar Péter szerint is agyhalott Tisza-képviselők.) Az áruló Manfred Weber nemrég közölte, hogy (a szintén áruló) Magyar Pétert akarja látni hazánk élén. Innen fúj a szél. A puccshoz nyomorult gazemberek által ordibált nyomorult álhírek kellenek. Abból lesz a káosz meg az anarchia. És aztán a Majdan.

Nincs és nem lehet többé eltartott kisujj.

Láttuk, hová vezetett 2002-ben a félreértelmezett úriemberkedés. A „Jaj, nem szabad minden rágalomra válaszolni, mert nem áll jól nekünk!” hozzáállás. Látjuk, mire készülnek. Ha minket be lehetett perelni, amiért szarkasztikusan azt írta, hogy Vasvári Csaba bíró „eligazításra” ment az amerikai nagykövethez, akkor a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő álhíreket terjesztő, intézményvezető asszonyokkal üvöltöző, mobiltelefont raboló és azt a Dunába hajító, feleségét lehallgató roggyant embert is be lehet. És be is kell. Üvöltözzön inkább a bírákkal. Minden egyes hazugságát le kell leplezni, és elégtételt kell venni értük. Ahogyan azt a miniszterelnök 2018-ban megígérte az akkori köpönyegforgatóknak: elégtételt fogunk venni. És aztán úgy is lett.