Kész a leltár 1.

Kezdjük egy hetvenes-nyolcvanas évekbeli viccel – így szólt:

Vizsgáztatják a rendőrt:

– Mondjon négy közel- vagy távol-keleti országot!

– Hááát… Afganisztán, Pakisztán… Naésaztán, Hátaztán…

Jókat röhögtünk rajta, gimnazistaforma voltam, amikor először hallottam. És nagyjából benne is volt minden. Pedig az ideológia, ó, az ideológia ugyanilyen volt! Internacionalizmus, testvéri népek, sőt, testvér az egész világ és szolidaritás és szeretet és humanizmus – ami persze nem járt mindenkinek. A testvéri kongói meg palesztin népnek járt, az erdélyi magyaroknak meg nem járt, mert ők hivatalosan nem is léteztek, ahogy felvidéki meg délvidéki magyarok sem, Kárpátaljáról meg aztán szó se essék, az a Szovjetunió, a „szövetségbe forrt szabad köztársaságok”, má’ jó hogy nem pofázol az ottani magyarokról, te hülye… És akkor még nem beszéltünk az „imperialistákról”, a hozzájuk fűzödő szeretetünket és szolidaritásunkat a gyakorlótéren, Ercsiben foglalta össze az illetékes kiképző elvtárs, imigyen:

– Ha az imperialisták sokat baszakodnak, odabaszunk nekik acsással, s ha ez nem elég, kapnak a pofájukba töpfével!

A mostanában fiatalok kedvéért feloldom a szakszavakat, vagyis: acsás = atomcsapás; töpfe = tömegpusztító fegyver. És bármilyen furcsa, így is lehetett élni, sőt, rettenetesen jókat röhögni. A viccbéli rendőr „naésaztánja” és „hátaztánja” pedig – lássuk be most, ezekben a teljesen abnormális időkben – maga volt a normalitás, a természetesen és magától értetődően emberi. Mert igazából tényleg és komolyan és őszintén – kit érdekel, hogy mi van Afganisztánban és Pakisztánban? És Nigerben és Egyenlítői Guineában? Senkit? Bingó!

Szóval a hülye ideológia megvolt akkor is, de soha, egyetlen pillanatra sem írta felül a józan észt, a normalitást, az egészséges világszemléletet és a röhögést. Persze, tudom én, mi is összekenhettük volna sz…rral mondjuk a Nemzeti Galéria valamelyik műalkotását, például egyik kedvencemet, Szervátiusz Tibor Dózsáját, vagy önthettünk volna jóféle Glóbusz paradicsomkonzervet a Szépművészeti Múzeumban valamire, mondjuk Munkácsy Ásító inasára, hogy így tiltakozzunk az állattenyésztés meg a környezetszennyezés ellen, de nem tettük, ugyanis eszünkbe sem jutott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy sem időnk sem kedvünk nem volt teljesen elhülyülni. Ebből következően pedig az sem jutott eszünkbe, hogy de jó lenne összenyitni az egész világot, de jó lenne felszámolni minden hagyományt, minden eredeti kultúrát, civilizációt, s gyúrni az emberiségből valami Soros-féle üres, szörnyarcú, meghalni is képtelen rettenetet, tapsikolva hozzá, hogy „juj de izgi, itt a nyitott társadalom!”…

„Mint Noé a bárkába egykor,

hozz fajtát minden gondolatból,

ábrándok árvult szerepét is,

álmaid állatseregét is.”

Fújtuk Illyést, s ez a „minden gondolat” nem azt jelentette, hogy majd megérkezik Atallah Younes és belő a gyerekszoba ablakán. Fogalmad sincs, miről beszélek, igaz? Gyere, megmutatom, méghozzá a HVG tálalásában, mert úgy érted meg igazán:

Nem csupán Magyarországon tartogatott kellemetlen pillanatokat sokaknak a szilveszter a tűzijátékozás miatt: a Bild beszámolója szerint egy németországi influenszer Berlinben például belőtt egy jókora rakétát egy panelház zárt ablakán, amely aztán odabent robbant fel. Az Instagramon 311 ezer követővel rendelkező Atallah Younes maga osztotta meg a videót, majd a felháborodás hatására törölte azt, másnap bocsánatot is kért érte, ráadásul nem csupán közönségétől, de a lakás tulajdonosától is. Azt mindenesetre egyelőre nem tudni, hogy a lakásban milyen károk keletkeztek a bent robbanó rakéta miatt.

Nos, íme az újbeszél egyik becses darabja, ezeket mind-mind el kell tennünk, össze kell gyűjtenünk, hogy ha majd eljön az idő – és el fog jönni az az idő, megígérem… –, további keresgélés és időhúzás nélkül alá tudjuk támasztani az összes ítéletünket szerte a nyugati világban.

Szóval, újbeszélül arról van itt szó, hogy Németországban éppen olyan gondokat okozott a szilveszteri petárdázás, mint nálunk, Magyarországon, lám, egy influenszer is belőtt egy lakás ablakán petárdával, ami ott robbant fel. De igazából nincs itt semmi látnivaló, ugye, hiszen az infuenszer bocsánatot kért, és – most nagyon figyelj a szóhasználatra! –, „nem csupán a közönségétől”, hanem – most figyelj még jobban, ha tudsz! – „ráadásul a lakás tulajdonosától is”.

RÁADÁSUL – érted, ember, ez az áldott jó ember RÁADÁSUL a lakás tulajdonosától IS bocsánatot kért, nem csak az idióta, kretén, baromállat követőitől. Hát micsoda egy nagyszerű, csodálatos ember ez a mi influenszerünk!

És akkor, ha maradt még egy kis figyelmünk az ütni, rúgni, lőni akaráson túl, meg ne feledkezzünk a HVG-s szerző utolsó mondatáról, erről: „Azt mindenesetre egyelőre nem tudni, hogy a lakásban milyen károk keletkeztek a bent robbanó rakéta miatt.” Mindenesetre és egyelőre. De az influenszer mégis bocsánatot kért. Ráadásul még a lakás tulajdonosától is.

Ez az újbeszél. Erről hozunk majd ítéletet mindenhol, szerte a világunkban. Addig is jó, ha tudjuk: nevezett „influenszer” egy palesztin rohadék, aki szándékosan lőtt bele egy berlini lakásba szilveszter éjjelén, majd bocsánatot kért, s öt perccel bocsánatkérése után kiírta a nem tudom mijére, hogy azért akarja most őt hazazavarni olyan sok német, mert a németek gyűlölik az arabokat és az iszlámot, ráadásul rasszisták.

Íme, meg is érkeztünk az elmebaj földjére.

Megérkeztünk, itthon vagyunk, jelenidejűek vagyunk, s már senki sem meri mondani, hogy „naésaztán, hátaztán”. Idejön egy palesztin tetű, belövöldöz a gyerekszobáinkba, aztán meg van sértve, hogy annyian kívánják haza a palesztin k…a anyjába, és le is rasszistáz bennünket. Igen, bennünket, ugyanis még most is van valódi értelemmel bíró szolidaritás és szeretet és humánum, az pedig részünkről az ilyen helyzetbe került – ilyen helyzetbe hozott! – európai embertársainké. Mondom még egyszer, hogy az LMBTQ-lobbi, a neomarxista pöce, az antifa Lenin-fiúk és az összes többi eltakarítandó szemét is megértse: minden szolidaritásunk és szeretetünk az ilyen helyzetbe hozott európai, fehér, keresztény-keresztyén és zsidó embertársainké. Azon túl terül el a „naésaztán, hátaztán” lapálya.

Kész a leltár.

Illetve dehogy van kész! Lássuk tovább, 2024. év végét 2025. év elejét szerte a nyugati világban, a keresztény-keresztyén fehér ember világában:

2024. december 20.: Magdeburgban egy szaud-arábiai terrorista a karácsonyi vásár tömegébe hajt autójával. Eddig hat halott és háromszáz sérült, a halottak között egy kilencéves gyermek.

2024. december 21–2025. január 3.: Egy Curacao szigeti gyilkos három embert gyilkol meg Rotterdamban.

2024. december 31.: Egy szír migráns válogatás nélkül támad késével a járókelőkre Berlinben. Három embert szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel.

2024. december 31.: Berlin migránsnegyedében zavargások törnek ki. A migránsok legalább hetven autót felgyújtottak, a helyszínre érkező tűzoltókat és mentőket megtámadták, Molotov-koktélokkal, petárdákkal dobálták. Több mint harminc rendőrt és tűzoltót kellett kórházba szállítani.

„De nem csak Berlinben volt nehéz az éjszaka – számolt be a Focus Online. A kieli rendőrség szerint szilveszter éjjel egy nagy létszámú csoport támadt rájuk, amikor a rendőrök egy sürgősségi orvos bevetését próbálták biztosítani.

Gelsenkirchenben tűzoltókra, miközben éppen egy égő szemetesládát oltottak, tűzijáték-rakétákkal lőttek ismeretlen támadók.

Hagenben egy 24 éves férfit vettek őrizetbe, miután petárdát dobott egy járőrautóra. A rendőrség szerint több százan randalíroztak és rendőrökre támadtak szilveszterkor Münchenben. Egy rendőrségi szóvivő szerint a Wittelsbacher-hídon 200-300 fős baloldai csoport tárgyakat gyújtott fel és dobálták a rendőröket, akikre tűzijátékkal is lőttek.” (Mandiner)

2024. december 31.: „Öt embert sebesített meg az a húszéves egyiptomi férfi, aki egy szilveszteri összejövetelen kezdett késes ámokfutásba – számolt be róla a La Repubblica. A támadás a Rimini térségében található Villa Verucchióban történt. A támadót végül a rendőrök lőtték le, és a helyszínen meghalt. Az olasz sajtó értesülései szerint a férfi válogatás nélkül esett neki az embereknek. Először egy 18 éves fiút szúrt hátba, majd egy idős házaspárt, és egy lányt is megsebesített. A rendőrök először egy figyelmeztető lövéssel igyekeztek megállítani.” (Mandiner)

2024. december 31.: „A rendőrség 159 embert tartóztatott le Brüsszelben szerda reggelre virradó éjszaka. A médiajelentések szerint több mint 1700 incidenshez vonultak ki a rendőrök városszerte. A zavargások nagy része Brüsszel nyugati és déli kerületeiben, köztük a többnyire migránsok lakta Molenbeek és Anderlecht településeken zajlott.

Legalább hatvan autó égett, a tűzoltókat, akik megpróbálták eloltani a lángokat, kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták meg a helyi lakosok. – Őrület, mi zajlott ott. Segíteni mentünk, erre Molotov-koktélokkal dobáltak meg minket – idézte fel a Politicónak a brüsszeli tűzoltóság szóvivője.

Szerda kora reggel a tiltás ellenére is rengetegen használtak pirotechnikai eszközöket az utcán, a városközpontban egy motoros petárdákat dobott a járókelőkre. A rendbontások annak ellenére törtek ki, hogy a hatóságok számos intézkedést hoztak a szilveszteri bűnözés visszaszorítására. Ezek közé tartozott a 16 évnél fiatalabbakra vonatkozó kijárási tilalom Anderlechtben, Brüsszel hat rendőrségi körzetének első alkalommal történő egyesítése egy központi parancsnokság alá, valamint több száz rendőr bevetése erősítésként. Eközben Belgium második legnagyobb városában, Antwerpenben is zavargások törtek ki, a rendőrség 49 letartóztatást regisztrált.” (Magyar Nemzet)

2024. december 31.: „Markológépet lopott egy férfi, lelőtték a támadót. (…) A baden-württembergi Main-Tauber járásban kezdett ámokfutásba. Előbb ellopott egy markológépet, amellyel jelentős károkat okozott egy építkezési vállalatban, majd több rendőrautóban is, valamint súlyosan megsebesített egy rendőrnőt. A rendőrség közlése szerint egyetlen lövéssel megfékezték a férfit, aki a helyszínen belehalt sérülésébe.” (Mandiner)

2024. december 31–2025. január 1.: Egy Samszúd din Dzsabbar nevű, nyilvánvalóan arab származású amerikai terrorista az ünneplő tömegbe hajt autójával New Orleansban, majd lövöldözni kezd. A terrorista korábban robbanószerkezeteket is elhelyezett az utcán, csak a szerencsén múlt, hogy azokat már nem volt ideje beindítani. Eddig tizenöt halálos áldozata van a terrornak, kórházban ápolnak harmincöt súlyos sérültet, többek állapota kritikus. Az arab autójában megtalálták az Iszlám Állam zászlaját.

2025. január 1.: „Felrobbant Tesla a Trump Hotel előtt: elárulta az FBI, mi is történt pontosan. A detonációban az elkövető meghalt, további hét ember könnyebben megsebesült. (…) Spencer Evans, az FBI egyik nyomozója elmondta, Matthew Livelsberger a többi között súlyos PTSD-vel küzdött. Hozzátette, az Afganisztánt is megjárt veterán fejbe lőtte magát a robbanás előtt, amelyben szinte a felismerhetetlenségig összeégett. A robbanás helyszínével kapcsolatban kiemelte, hogy Livelsberger nem táplált ellenséges érzelmeket Donald Trump megválasztott elnökkel szemben.

A nyomozó elmondta azt is, hogy nem találtak összefüggést a kevéssel korábban agyonlőtt New Orleans-i merénylő és Livelsberger között. Korábban Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség egyik munkatársa a sajtónak adott nyilatkozatában szintén öngyilkosságot említett. A detonációban Livelsberger meghalt, további hét ember könnyebben megsebesült. Az üggyel kapcsolatos sajtótájékoztatón a szakértők Livelsberger két búcsúleveléből is nyilvánosságra hoztak részleteket, amelyekben a férfi azt írta, hogy az Egyesült Államok az összeomlás felé tart. »Az amerikaiak csak a látványosságokra és az erőszakra figyelnek fel; mi lehetne hát jobb módszer arra, hogy világossá tegyem az álláspontom egy olyan mutatványnál, amelyben tűzijáték és robbanás van?« – olvasható az egyik levélben, amelyben a férfi azt is leszögezte: cselekedetét nem terrortámadásnak, hanem »ébresztőnek« szánja.” (Mandiner)

2025. január 5.: „Brutálisan bántalmazott egy zöldségárust, majd felgyújtotta a boltját egy afrikai migráns Spanyolországban. A szubszaharai származású férfi a katalóniai Tortosa városközpontjának egyik sétálóutcáján egy vascsővel verte meg áldozatát, aki olyan súlyosan megsérült, hogy azóta is kórházban ápolják. A bevándorló miatt ráadásul mindenét elveszítette, ugyanis az a bántalmazás után még az üzletét is felgyújtotta, amiről szemtanúk videófelvételt is készítettek. A környékbeliek beszámolója szerint az afrikai férfi heves szóváltásba keveredett a zöldségessel, ami után feldúltan távozott a helyszínről, ahová pár perccel később egy vasrúddal és egy benzineskannával tért vissza, ezután követte el a támadást. A feljelentés után a hatóságoknak nem kellett sokáig keresniük, mivel ugyanabban az utcában lakott, ahol mindez történt, és az otthonában őrizetbe is tudták venni. Nem sokkal később kiderült, hogy korábban már tizenegyszer állt bíróság előtt különböző erőszakos bűncselekmények miatt.” (Magyar Nemzet)

Huszonnégy (24) halott, négyszázegy (401) sebesült, öt arab és két színes bőrű elkövető. (A Trump-torony előtti robbantásban maga a fehér elkövető halt meg – érte sem kár.)

Így teljes a leltár. De ezek csak a számok. A java csak ezután következik.

Folytatjuk.