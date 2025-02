Herr Tusk, az új kollaboráns

Érdekes, sőt érdekfeszítő, ami Lengyelországban folyik. Herr Tusk éppen rendet csinál. Úgy, ahogy annak idején Sztálin elvtárs megfogalmazta: „Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács”. Hát, hullik… Herr Tusk forgácsával lassan megtelik a lengyel közélet. Lássuk csak!

Mindenekelőtt idézzük ide azt a régi pillanatot, amikor Orbán és kormánya felvetette, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő bírók talán elmehetnének nyugdíjba. Leginkább azok, akik még Tavaris Kádár alatt lettek bírák, s akik olyanok is voltak éppen, kívül-belül, mint akik Tavaris Kádár alatt lettek bírák. Szóval, ismételjük meg, az volt a felvetés, hogy a nyugdíjaskorú bírák menjenek nyugdíjba. Emlékeznek mi lett abból?

Brüsszel, EU, EP, Berlin, Párizs, Bécs – mint amikor citromot cseppentenek a friss osztrigára, éppen úgy rándult össze, kezdődött az őrjöngés, a „haladó sajtó” a Die Welttől a Der Standardig szintúgy összerándult –

ezek mindig tudják, álmukból felébresztve is, mikor kell összerándulni és elkezdeni őrjöngeni –, aztán jött a kioktatás jogállamból, demokráciából, hatalmi ágak szétválasztásáról, Európáról, no és persze a fenyegetőzés meg az összes többi lósz…r.

A nyugdíjaskorú bírók nyugdíjazása miatt. Ez volt akkor, tartsuk észben. Most meg más van.

Most az van, hogy Herr Tusk, a brüsszeli és berlini libsi obersturmbannführer éppen „rendet rak”. Az igazságszolgáltatásban is. A médiában is. Mindenhol is. A közmédiát megszállta, a szó szoros értelmében erőszakkal, rendőrséggel, és tömeges elbocsájtásokba fogott.

Általában minisztereire bízza a mocskos munkát, miközben ő mossa kezeit, ám az államügyész leváltását személyesen vitte végig, valamiért annyira fontos volt neki. Az egész ügy alkotmányellenes volt úgy, ahogy van, de ezt Herr Tusk obersturmbannführer megfejelte azzal, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyta az államfő, Duda véleményét, s így újfent alkotmányt sértett. Törvénytelenül tartóztatnak le volt kormánypárti politikusokat, s hogy ezek a letartóztatások törvénytelenek, azt az EP amúgy Tuskkal szövetséges vízfejei is elmondták már – most biztosan bánják, és ha tehetnék, visszaszívnák. El ne felejtsem,

a közmédia megszállásakor a Helsinki Alapítvány vezetője mondta ki, hogy „a törvényeket még Tusknak is be kellene tartania” – nahát, mik nem vannak! Sőt, hogy oda ne rohanjak!

Mindezen ügyek miatt Herr Tusk obersturmbannführer mellől lelépett korábbi szövetségese és külső támogatója, Adrian Tadeusz Zandberg is. További érdekesség a lengyel alkotmánybíróság és Herr Tusk obersturmbannführer viszonya. Elöljáróban ezt kell tudni: Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnököt decemberben nevezte ki Andrzej Duda elnök, miután lejárt a testület előző elnökének hivatali ideje. Swieczkowski 2022 óta tagja az alkotmánybíróságnak. Korábban az államügyész tisztségét töltötte be (2016–2022), és irányította a lengyel nemzetbiztonsági ügynökséget (ABW) is (2006–2007). Donald Tusk kormánya nem ismeri el az alkotmánybíróságot, és a testület átalakítását tervezi.

„Donald Tusk kormánya nem ismeri el az alkotmánybíróságot” – ez önmagában varázslatos… El tudják képzelni, mi lenne itt, ha mondjuk Orbán jelentene be ilyeneket, és csinálna ilyeneket? Igen, az lenne. Bevonulnának az ENSZ kéksisakosai, hogy megmentsék a magyarokat a náci diktatúrától.

És mi van most? Hát az, hogy Brüsszel megszüntette a hetes cikkely szerinti eljárást Lengyelországgal szemben. Mert olyan nagyon hasít arrafelé mostanában a jogállam. S ezt onnan is tudni lehet, hogy maga Herr Tusk obersturmbannführer jelentette ki a következőket:

– A törvényeket mi így értelmezzük; – Lehet, hogy egyes lépéseink nem lesznek összhangban a törvényekkel és az alkotmánnyal; – Térdig kell gázolnunk a vérben.

Értjük, Herr Tusk. És értik a brüsszelita tartótisztek is. Úgyhogy minden rendben…

De úgy tűnik, Lengyelországban kezd betelni a pohár. Ugyanis a Herr Tusk által el nem ismert (!) Bogdan Swieczkowski, az alkotmánybíróság elnöke államcsíny gyanúja miatt vizsgálatot indított Herr Tusk ellen. Mindezt azt követően, hogy Tuskék hajtóvadászatot indítottak a Szuverén Lengyelország nevű párt volt elnöke ellen – ez lehetett az utolsó csepp a pohárban. A lényeg: Bogdan Swieczkowski bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg Herr Tusk obersturmbannführert, továbbá kormányának minisztereit, a szenátus elnökét, valamint bírákat és ügyészeket is.

Meglehetősen döbbenetesen hangzik Bogdan Swieczkowski indoklása, amely szerint az érintettek 2023 óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedtek, s e csoport célja Lengyelország alkotmányos rendjének aláásása, az alkotmánybíróság és az Országos Igazságügyi Tanács, valamint a legfelsőbb bíróság működésének akadályozása, sőt, megszüntetése.

Bogdan Swieczkowski így fogalmazott: „Ez egy lopakodó alkotmányos államcsíny, a törvényhozói és végrehajtói hatalommal való visszaélés a bírói és más alkotmányos intézmények felett”. Jól van ez így, nagyon jól. Persze, holnap még nem lesz semmi. S hogy miért nem? Mert Herr Tusk libsi obersturmbannführer egy afféle… De tényleg, mi is? Hát… a múlt kísértete. A lengyelek tudják, milyen is a német megszállás. S hogy kik is voltak akkoriban a kollaboránsok. A Tuskok.

Hát most van egy megint. Még egy Tusk. Herr Tusk.

Lengyelországot ma német és brüsszeli ügynökök vezetik. S ennek megfelelően gátlástalanok, aljasok, hazugok – és mindenekelőtt nagyon, de nagyon magabiztosak. Magabiztosságuk pedig éppen ügynök mivoltukból ered. Hiszen bármit is csináljanak, Brüsszel (és Berlin) meg fogja veregetni a vállukat. Ugyanis az ő ügynökük, hát csak nem fogják szorongatni?

Dehogy verik, dehogy verik, mint a galambot, etetik. Vállát veregetik, tokáját simizik, dicsérik egész nap mint tökéletes és hibátlan „európai demokratát”. S az a dermesztő, hogy ezen a ponton teljesen önazonosak. Ugyanis ezek tényleg azt hiszik, ilyen az európai demokrácia, ilyen Európa, ilyen a szép új világ. De már nem tart ez sokáig. Európa nemzetei ébredeznek. S a gazemberek el lesznek takarítva a hatalom közeléből. Mindenhol. A gazemberek ócska ügynökei pedig annál inkább.

Herr Tusk is menni fog hamarosan. Vagy menekülni. És ez így helyes.