Szemfényvesztők áldozatszerepben

Jogilag több okból sem lehetséges, hogy népszavazást tartsanak a DK által felvetett kérdésben, de Gyurcsány Ferenc nem is ezért nyújtotta be azt.

Van ma Magyarországon egy olyan párt, amely sportot űz az áldozatszerepből. Na jó, több is, igazából a baloldalon ez a főszabály, és nagyítóval kell keresni a kivételeket. Van azonban egy párt, amelyik a műfaj valódi meghonosítója és első számú művelője: a Demokratikus Koalíció, a DK. Gyurcsány Ferenc hobbiszervezete már régóta azt a történetet próbálja elmesélni, hogy ők csak szép békésen terelgetnék hazánkat az Európai Egyesült Államoknak nevezett „paradicsom” felé, de a „gonosz” és „antidemokratikus” Orbán Viktor elnyomja őket. Ezt láttuk akkor is, amikor a bűnüldöző szervek nyomoztak a volt miniszterelnök ellen a sukorói kaszinóügy kapcsán, ez történt a jogerősen elítélt Varju László ügyében is, s most is épp arra készülnek, hogy előrántsák az unalomig ismert kártyát.