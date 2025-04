Hazaárulás a köbön: Magyar Péter egyik „agyhalottja” szerint az a jó, ha romlik a magyarok életminősége

Már mindenre föl vagyunk készülve a magyarországi baloldal esetében, ám ez most picit még minket is meglepett. Kétszer is visszanéztük a videót, kétszer is átolvastuk a leiratot, de tényleg azt mondta Kollár Kinga, a Tisztelet és Szabadság (Tisza) párt európai parlamenti képviselője, amit. Mégpedig ezt:

Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.

Annak örvendezik, hogy a magyarellenes szankciók jól működnek, mert az ország nem kapja meg a neki jog szerint járó uniós pénzeket, így kórházak fölújítása maradt el. Mi a hazaárulás, ha nem ez?

Aztán így folytatja az Övcsatos embere:

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. (…) Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

A szerinte romló életminőség tehát jó – mármint nekik, Kolláréknak. Egy torz, beteg lélek kifakadása ez. A sok gyűlölet, frusztráció, kárörvendő gonoszság átszakította emberségének, magyarságának utolsó gátját, és kifröccsent oda, az Európai Parlament üléstermének padlózatára. Mint egy répás hányás.

Ez Magyar Péter, és ez a magyarországi baloldal, még ha az esetek többségében igyekeznek is paraván meg álarc mögé szuszakolni a bennük dühöngő, veszett fenevadat. Nem mindig sikerül.

Kollár Kingából most véletlenül kitört. Ami nekünk, magyaroknak jó hír: így a naivabbak is láthatják, kicsodák, micsodák ezek. Övcsatoséknak, persze, rossz hír ez az óvatlan kitárulkozás, ez az önleleplezés. Nem véletlenül nyilatkozott úgy Magyar Péter egy kiszivárgott hangfelvételen az EP-képviselőiről, hogy azok „agyhalottak”, illetve Soros-ügynökök. Látjuk.

Kollár Kinga magyarellenes ámokfutása valamiért a nemzetvesztő Károlyi-kormány két bukott miniszterének, Linder Bélának és Jászi Oszkárnak a magyarellenes aknamunkáját juttatja eszembe, akik – miután a hadsereg szétkergetésével megágyaztak az ország megszállásának és Trianonnak – a békediktátumot követően a kisantantnál kilincseltek, hogy támadják meg a megcsonkított, vérző, maradék Magyarországot. Mályusz Elemér történész így írt ezekről a véglényekről:

Linder és Jászi Belgrádban egy memorandumot adtak át, amelyben – a jugoszláv kormány megnyerésére – hangoztatták, hogy a magyar hadsereg lefegyverzése életérdeke Jugoszláviának, mert ez a hadsereg a békét mindenkor veszélyezteti. Kiemelték, hogy ez a lefegyverzés két úton lehetséges: vagy Magyarországnak megszállásával, vagy azzal, hogy az emigráció alkalmat nyer Pécsett egy hadsereg szervezésére. Fogadkoztak, hogy az emigráció vállalja a kisantantnak kellemetlen feladat elvégzését, ha a sereg szervezésére engedélyt nyer, továbbá az egész déli, Magyarországhoz tartozó, de jugoszláv megszállás alatt álló terület közigazgatását kezébe kapja. A két emigráns vezér 1920. november 18-tól 23-ig e tárgyban hosszas tanácskozást folytatott Belgrádban Pasics miniszterelnökkel, a kabinet több tagjával, így Nincsics külügyminiszterrel, Draskovics belügyminiszterrel, Pribicsevics kultuszminiszterrel, a belügyminisztérium Bácska-Bánát-Baranya osztályának főnökével, a miniszterelnök kabinetfőnökével, nemkülönben a cseh katonai misszióval és a román követséggel is.

Tehát Magyarország idegen megszállásáért, megbüntetéséért könyörögtek, hogy annak farvizén ők hatalomra kerülhessenek. Pont, mint most Magyar Péterék. Nincs új a nap alatt: ezek ugyanazok. Utolsó hazaáruló, magyargyűlölő véglények, és így is kell velük bánni.

Borítókép: Kollár Kinga és Magyar Péter (Fotó: MN-montázs)