A hazánkra veszélyes vírus

Mindezt csak azért említem, hogy érzékeltessem, mennyire összetett, bonyolult folyamatokról van szó, amiknek a komplett szarvasmarhatelepek felszámolása a leg­elborzasztóbb, de nem az egyetlen tragikus megnyilvánulása.

Természetesen az eddig elmondottak indokolják a felfokozott érdeklődést is az okok, a háttér és az összefüggések megismerése érdekében. Hatalmas változások zajlanak a világban, és túlságosan sok a negatív tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy e változások közben bármi megtörténhet. Ezért

feltétlenül szükség lesz néhány kérdés megválaszolására, amikor a vírust sikerül ismét kiirtani Magyarország és Szlovákia területéről. Annak a két országnak a területéről, amelyek ellenállnak a háborús uszításnak, Ukrajna feltétel nélküli támogatásának, gyorsított uniós felvételének, és a mielőbbi tűzszünet és béke mellett szállnak síkra.

Hogy jön ez ide? Nem tudom. Ez az első kérdés. Nálunk ötven éve nem volt hasonló járvány. Miért pont most, miért pont itt? Afrikában, a Közel-Keleten, Dél-Amerikában állítólag aktív a vírus, de hogy a csudába fújta a szél éppen Kisbajcsra? Aztán

ki az a titokzatos idegen, aki a híradások szerint jogosult a magyar és a szlovák szarvasmarhatelepek között flangálni, és hozni-vinni bármit a cipőjén, ruháján? Miért nincs már vizsgálati fogságban?

Most minden azon múlik, mennyire fegyelmezetten tartjuk be a rendkívüli szabályokat, de ezeknek mindenki számára kötelező érvényűnek kell lennie. Az is nagy kérdés, az Európai Unió tagországai miért csak magukra gondolnak gyorsan lezárva határaikat a hazánkból származó hús előtt, de nem nagyon lehet olvasni hathatós, gyors segítség felajánlásáról a védekezéshez, a kártalanításhoz. Dögöljön meg a mi tehenünk, nekik ehhez semmi közük?

Én már éltem a hetvenes években dúló utolsó járvány idején. Apám mezőgazdasági iskolában tanított, az intézmény egybeterelte az ágazat szakembereit a faluban. Emlékszem a sok gondterhelt férfira, akik esténként megbeszélték a napi eseményeket, és tervet készítettek másnapra. Nem voltak érdekellentétek, a haragosok félretették sértettségüket, a tsz-elnök elfogadta a plébános segítségét is. A falu határában és minden intézmény bejáratánál fertőtlenítőt tartalmazó vizesárkon kellett keresztülmenni, akik az állatok körül sürgölődtek, akár többször is átöltöztek naponta, mindenki vigyázott, ahogy tudott.