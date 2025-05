Bolsevikok kedvence volt Bokros Lajos

Mi túrázni mentünk, focizni, sörözni. Így ment ez a munka ünnepén, ami, ha jól emlékszem, egyben a nemzetközi munkásosztály ünnepe is volt. Ezért aztán a magyarországi komcsik hordozgatták is fel-alá más komcsik fényképeit, az idióta Brezsnyevtől Honeckeren át Gustav Husakig, de a fekete öves rajongók kezében néha feltűnt egy erősen retusált, de eredeti Todor Zsivkov is.