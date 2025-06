Ukrán rulett brüsszeli módra

Ami az elmúlt három esztendőben nem sikerült az Egyesült Államok vezetésével, az majd összejön az Európai Unió zászlaja alatt. Cinikus üzlet ez: ukrán életek és uniós pénz. Nem mellesleg ezzel Zelenszkij és körei is további esélyt kapnak a hatalomban maradásra, valamint korrupciós rendszerük működtetésére is. A feleknek egybeesik az érdeke – háború minden áron.

Csak az az „apró” probléma ezzel, hogy a brüsszeli vezetők nem hajlandók végiggondolni, mivel járhat ez a háborús kaland. Először is még semmi sem támasztja alá azt az alaptételüket, hogy az oroszok előbb, de inkább utóbb meg akarják támadni a Nyugatot. Ahelyett, hogy kölcsönösen előnyös üzleteket kötnének. Ahogy ez már körvonalazódik az orosz–amerikai tárgyalásokon. De Európának nem számít se a példa, se az ár, amit ezért a háborúért fizetni kell.

Egymillió ukrán katona felszerelése, felfegyverzése, lőszerrel és egyéb utánpótlással ellátása felbecsülhetetlen összegbe kerülne. Ahogy a katonák élelmezése, egészségügyi ellátása, zsoldjának kifizetése is. Aztán jön majd a következő kérdés:

meddig fogja finanszírozni ezt a hatalmas sereget az unió? Öt vagy tíz évig, esetleg még tovább? No és mennyit nyel el ebből az éhes ukrán korrupciós rendszer, és urambocsá’ a brüsszeliek zsebébe mennyi kerül? Mert eddig se ellenőrizte senki a pénz, a fegyver, a lőszer és a segélyek célba érkezését. Nyilván nem feledékenységből.

Aztán tételezzük fel azt, hogy egyszer mégis vége szakad ennek az értelmetlen háborúnak. Azért, mert az ukrán emberek rájönnek arra, hogy csúnyán átverték, kihasználták őket. Vagy azért, mert kiderül, hogy az oroszok mégsem akarják megtámadni a Nyugatot. Vagy egészen egyszerűen elfogy az unió pénze. Na, akkor lenne igazán nagy a baj. Mert mit fog tenni a több százezer ukrán katona, aki egyik pillanatról a másikra jövedelem és ellátmány nélkül marad? Ezt még senki sem merte modellezni, nem gondolta végig. Szerintem nyilvánvaló, hogy

jelentős részük nyugat felé fogja venni az irányt. Főleg, ha addigra a „gyorsítósávon” felveszik Ukrajnát az unióba. Ki fogja megállítani ezeket a katonákat? Tartok tőle, hogy a kérdés költői. Ezek a csalódott, reményt vesztett férfiak ragaszkodni fognak a fegyve­reikhez. Erő alkalmazása nélkül aligha lehet majd lefegyverezni őket.

Pláne, hogy addigra sokan megjárják a nyugati országok kiképzőtáborait. Megismerik, hogy milyen az élet ezen a vidéken, és ők is hasonlót akarnak majd maguknak, családjuknak. Sok százezernyi ronin.

Akkor majd nem attól kell tartani, hogy az oroszok lerohanják Európát. Nem, akkor Moszkvában hátradőlnek és kérnek egy kávét. Az ukránok elvégzik helyettük, amitől a nyugatiak rettegtek. Talán még rá is erősít majd az orosz propaganda az ukránok törekvéseire. Azért, hogy ezzel végleg tönkretegyék a gazdag Nyugatot.

Tudom, sokan most azt mondják, ez csak egy sötét, apokaliptikus jóslat. Adja az ég, hogy ne legyen igazam! De ez az őrült elképzelés a milliós ukrán hadseregről semmi jóval nem kecsegtet. Mert mi lehet egyáltalán ennek a kevésbé tragikus vége? A nyugati pénz és támogatás elfogy, az ukrán haderő felmorzsolódik, az állam pedig teljesen szétesik. Ekkor „csak” sok százezer civil menekült indul útnak nyugatra. Akiknek a fogadása, ellátása, majd integrálása is óriási kihívást jelentene az uniónak. Látjuk, hogy az eddigi illegális migráció is mit tett már földrészünkkel.

Ha az Európai Unió nem tesz le erről az őrült és életveszélyes tervéről, annak beláthatatlan következményei lesznek. Minden országra, az egész civilizációnkra. Aki továbbra is háborút akar az oroszokkal a béke helyett, az árulást követ el! Nem bízhatjuk a biztonságunkat ukrán zsoldosokra, mert az legalább akkora kockázatot rejt magában, mint ez az értelmetlen háború.

Hogy stílszerű legyek, ez egy ukrán rulett lenne. Csak a töltött fegyvert az unió háborúpárti vezetői mindannyiunk fejéhez szorítják úgy, hogy minket meg se kérdeztek. Ezért olvassák el alaposan Róma történetét és tanuljanak, mielőtt elvetik a kockát.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója