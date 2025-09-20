Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

idezojelek
Vélemény

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
gyilkosság fehér Amerika Charlie Kirk keresztény woke Black Lives Matter iszlamista 2025. 09. 20.

Egyszer néztem meg azt a felvételt, de örökre beleégett az agyamba. Ahogy az a megnevezhetetlen valami némi töprengés után 

előveszi a kését, komótosan kinyitja, feláll, majd háromszor nyakon szúrja az előtte ülő lányt. A lány döbbenten ül, sírni kezd, azután elvérzik és meghal. A megnevezhetetlen valami meg feláll, elsétál, csöpög rajta az imént kiontott ártatlan vére, és a legközelebbi megállónál leszáll. És nincs senki a vonaton, aki megpróbálná megállítani, és nincs senki, aki segítene a lánynak.

A megnevezhetetlen valami fekete. A meggyilkolt lány fehér. Ráadásul ukrán. A háború iszonya elől menekültek oda, az Egyesült Államokba, de nem számoltak az ottani iszonnyal. Ezekkel a megnevezhetetlen fekete valamikkel. Amikről egyszerűen nem tudja megmondani az ember, miért vannak a világon egyáltalán, hogy miért élnek.

A brutális, iszonyatos és megmagyarázhatatlan gyilkosságot mély csend kísérte-kíséri, behúzott nyakkal kussol mindenki, és félrenéz. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert a senki nem tudja, miért létező gyilkos fekete, az áldozata pedig fehér. Végezzük el gondolatban az ellenpróbát: 

képzeljük el, mi lenne itt, ha egy fehér megnevezhetetlen valami venné elő a kését, és szúrna háromszor nyakon egy fekete lányt, majd komótosan elballagna. Már lángolna az Egyesült Államok, javában fosztogatnának a feketék, épülnének a barikádok,

 rémült fehérek térdelnének és csókolgatnák a feketék bakancsát, lelőnének rendőröket, és az idióta megmondóemberek, politikusok és médiaszemélyiségek öblögetnének a rasszizmusról és a „szegény feketék” elviselhetetlen életéről.

Most csend van és kussolás. Illetve nem egészen. Egyvalaki meg mert szólalni, ehhez a rettenetes gyilkossághoz igazítva mondandóját, egy BLM-aktivista, aki azt mondta, a feketéknek joguk van az erőszakhoz. 

Ha csak úgy nem…

Amúgy ezt a megnevezhetetlen valamit a brutális gyilkosság elkövetéséig tizennégyszer tartóztatták le különböző erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt. Majd egy Második esély nevű alapítvány – biztos vagyok benne, hogy a rohadt gazember Soros támogatja – mindannyiszor kihozta a börtönből, óvadék megfizetésének kötelezettsége nélkül (!), mert hát nyilván mindenkinek jár egy második esély. A megnevezhetetlen valamiknek meg tizennégyszer jár. Addig járnak ki a börtönből, míg meg nem ölnek végre egy fehéret.

Ha csak úgy nem…

Néhány nappal az ukrán lány meggyilkolása után egy Utah állambéli egyetem campusán előadás közben, célzott lövéssel megölték Charlie Kirköt. Mondtam már, megismétlem, 

ez az iszonyatos és egyben sajnos tökéletes szimbóluma világunknak: a fehér, „Szabadság” feliratú pólót viselő, fehér, keresztény, konzervatív közszereplőt és „prédikátort”, a kétgyermekes, mindössze harmincegy éves családapát torkon lövik, miközben a szólásszabadságról, a vélemények szabad ütköztetéséről és a tisztességes vita fontosságáról „prédikál”.

Az elkövető egy szintén fehér idióta, egy normális fehér családból származó elfajzott szörnyeteg, aki egy nemátalakítás kellős közepén lévő „transznemű” nem tudom, mivel él együtt, akinek meg is üzeni, hogy le kell lőnie Charlie Kirköt, mert: „Elegem volt a gyűlöletéből. Van olyan gyűlölet, amit nem lehet megbeszélni, nem lehet elsimítani.”

Hát persze. A mindig, mindenkivel normálisan beszélgető és vitatkozó keresztény „gyűlölete” elviselhetetlen, úgyhogy jön az elfajzott, abnormális, undorító, gyáva patkány, és lelövi. Majd a gyűlöletről kezd el pofázni. Amit ő nem tud elviselni. Ismerős, ugye?

S mi van azóta?

Gyász, zokogás, imádság – és persze a megnevezhetetlen valamik ocsmány gyalázkodása és örömködése Charlie Kirk halálán. Szerencsére nem kell pusztán a képzeletünkre hagyatkoznunk, mert van példa előttünk, hogy megvizsgáljuk, 

mi lenne, ha fekete lett volna az áldozat. George Floyd ugyanis fekete volt. Egy többszörösen büntetett előéletű erőszakos bűnöző, aki egyszer úgy rabolt ki egy terhes nőt, hogy a pocakjához nyomta a pisztolyát. Az ilyennek eleve egy börtön mélyén kellene megdöglenie. De George Floyd szabad volt. És éppen hamis pénzzel fizetett valahol, amikor kihívták rá a rendőröket, az intézkedésnek ellenállt, majd a rendőri erőszak következtében meghalt. És lángba borult miatta az Egyesült Államok.

Erőszakos tüntetések kezdődtek, majd ezekből fosztogatás lett – valamiért a feketék egy jelentős csoportja úgy gondolja, politikai véleménynyilvánításának az a legjobb módja, ha fosztogat, és persze nem a kifliboltban, hanem a plazmatévék és az okostelefonok szaküzleteiben. A feketék egy jelentős csoportja számára a régi plazmatévé lecserélésének legjobb módja, ha politikai színezetű fosztogatásba fog, a woke és cancel culture idiótái meg kitalálták, hogy ezt nem szabad fosztogatásnak nevezni, mert ebben az esetben a fosztogatás kifejezés olyan rasszista színezetet kap.

Ha csak úgy nem…

Szóval elindultak az erőszakos tüntetések, majd hamar lecserélték a feketék a régi plazmatévéket újra, szigorúan politikai alapon, továbbá rendőröket támadtak meg és gyilkoltak meg, államon kívüli „államot” hoztak létre, megalázták és megverték a fehéreket szerte az országban, gyújtogattak és raboltak, igen, arra kényszerítettek békés és ártatlan fehér járókelőket, hogy feketék mocskos bakancsát csókolgassák, a BLM tombolt, és megmutatta, mi is valójában, és persze hörögték, üvöltötték, suttogták és a szó szoros értelmében beleverték a társadalom fejébe, miszerint „Black Lives Matter”.

Elég lapos kis igazság ez egy polgárháborúhoz. Továbbá a normális emberek soha nem is vonták kétségbe.
Ellenben 

a BLM, a woke, a cancel ­culture meg az LMBTQ-idióták és a szörnyetegek számára ez a lapos kis igazság maga után vonja azt is, hogy ezzel szemben a fehér életek nem számítanak. Ideje megmagyarázni ezeknek, hogy de igen, számítanak.

De ne szaladjunk ennyire előre. Még csak ott tartunk, hogy ez történt George Floyd halála után. Amerika a polgárháború szélére sodródott, és ott táncol azóta is. És most, ebben a helyzetben ölte meg ez a megnevezhetetlen valami Charlie Kirköt. De most nincs erőszak, nincs fosztogatás, nem épülnek barikádok és nem ölik meg a rendőröket. Most csend van, néma gyász, zokogás és imádság. 

És ebben a csöndben kezdték el az üvöltözést ugyanazok, akik George Floyd halála után lángba borították Amerikát. Ugyanazok ordibálnak, gyalázzák vagy gúnyolják a halottat. És persze megpróbálnak újra kirobbantani valamit. Valami erőszakot. 

Mi írtuk meg, mutatom: „Az Egyesült Államokban több városban is virrasztást tartottak a múlt héten meggyilkolt konzervatív véleményvezér tiszteletére. A megemlékezéseket azonban rendre erőszakos baloldali fiatalok zavarták meg, akik fenyegetőztek, dalokat énekeltek és még rongálásba is kezdtek. A Charlie Kirk elleni merénylet ügyében az FBI radikális csoportok lehetséges érintettségét is vizsgálja. (…) New Yorkban a College Republicans csoportja által szervezett megemlékezést baloldali tüntetők zavarták meg. A provokátorok a Bella ciao című olasz partizándalt énekelték, amelynek részleteit a merénylő korábban a töltényhüvelyekre gravírozta. A rendbontók odáig mentek, hogy megfenyegették Ryan Leonardot, a NYU College Republican Club elnökét, akinek életét kilátásba helyezve próbálták megfélemlíteni a gyászolókat – számolt be a Modernity hírportál.
Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Hangosan ordibálni kezdett, és sértő szavakkal támadt a résztvevőkre: – A fenébe, haver meghalt, fejbe lőtték. B…sszátok meg mind, a haverotok halott! – kiabálta, majd lökdösődni kezdett. A rendőrök őrizetbe vették, és bántalmazással, rendzavarással, valamint a letartóztatásnak való ellenállással vádolták meg. Másnap kétszáz dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de a lány nem tanúsított megbánást. Inkább azzal védekezett, hogy a virrasztás résztvevői bigottak, és szerinte csak azért tartották őt agresszívnek, mert fekete nő. Az egyetem, ahol tanult, a Texasi Műszaki Egyetem később közölte, hogy a megnevezett személy már nem tanul ott.
Phoenixben a Turning Point USA által szervezett gyertyagyújtás alkalmával szabadult el az erőszak. A 19 éves Ryder Corral megrongálta a kihelyezett virágokat, szétrúgta a vázákat és a gyertyákat. A Fox News beszámolója szerint különösen figyelemre méltó volt, hogy Corral ugyanolyan pólót viselt, mint amilyenben a gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont korábban látni lehetett.”

És így tovább…

Engedjék meg nekem, hogy kiemeljek ebből a balos–fekete–neomarxista–anarchista–antifa pöcéből egy, csak egy pillanatot – ezt: 

„Texasban egy fiatal lány, a 18 éves Camryn Giselle Booker zavarta meg a virrasztást. Hangosan ordibálni kezdett, és sértő szavakkal támadt a résztvevőkre: – A fenébe, haver meghalt, fejbe lőtték. B…sszátok meg mind, a haverotok halott! – kiabálta, majd lökdösődni kezdett. A rendőrök őrizetbe vették, és bántalmazással, rendzavarással, valamint a letartóztatásnak való ellenállással vádolták meg. Másnap kétszáz dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de a lány nem tanúsított megbánást. Inkább azzal védekezett, hogy a virrasztás résztvevői bigottak, és szerinte csak azért tartották őt agresszívnek, mert fekete nő.”

Mi sem természetesebb, igaz? Aki csendben virraszt egy meggyilkolt ember emlékére, az bigott, aki ezt megzavarja az undorító üvöltözésével, azt meg csak azért viszik el, mert fekete. 

Na, akkor legyen világos: ezeket kell egyszer s mindenkorra eltakarítani. Így. Szó szerint. 

És ideje kimondanunk azt is, hogy mi, keresztény emberek értjük a Biblia üzenetét, s gyarló emberként próbáljuk is megtartani, amennyire gyengeségünkből telik. De most úgy érezzük, hogy elfogyott az összes visszadobható kenyerünk, és nincsen több másik orcánk, amit még odatarthatnánk.

Ezért üzenjük: elegünk van a világunkat elárasztó muszlim-iszlamista erőszakból és terrorból, elegünk van abból, hogy ezek idejönnek, és nem is akarnak velünk együtt élni, hanem a maguk képére akarják formálni a mi világunkat, ugyanolyanná akarják tenni, mint az, ahonnan állítólag elmenekültek.

Elég volt! Takarodjatok!

Elegünk van a woke, a cancel culture, az LMBTQ- és legfőképpen a BLM-erőszakból és terrorból, elég volt abból, hogy ezek el akarják pusztítani minden értékünket, hagyományunkat, el akarják törölni a múltunkat, ­őseink világát, a históriánkat, minden értékünket, fel akarják rúgni mindazt, amiben hiszünk és ami nekünk fontos, el akarják törölni az életmódunkat, és üvöltő, fosztogató, gyújtogató hordaként pusztítják végig a világunkat, és már azt sem akarják engedni, hogy az általuk meggyilkolt halot­tainkat illően meggyászoljuk.

Elég volt! Takarodjatok!

Elegünk van a szellemi életet, az egyetemeket elárasztó neomarxista, kommunista, anarchista és antifa véleményterrorból és az ebből kinövő új világ ígéretéből. Elegünk van a Fleck Zoltánokból.

Elég volt! Takarodjatok!

Visszaköveteljük az életünket és a saját világunkat. Ideje tudomásul vennetek, hogy a fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak. Ha pedig nem veszitek tudomásul, ne számítsatok tovább arra, hogy majd továbbra is kenyeret dobálunk, és továbbra is odatartjuk a másik orcánkat. Elfogyott mindenünk, leginkább a türelmünk.

„Ennek az özvegynek a sírása csatakiáltásként fog visszhangozni a világban.” Ezt Charlie Kirk özvegye mondta, Erika Kirk. Két árván maradt gyermek édesanyja. Drága Erika, mi itt halljuk a zokogást, és halljuk a csatakiáltást is. Ránk számíthat – ránk számíthattok.

Charlie Kirköt pedig nyugtassa a Jóisten csendesen. Emlékét megőrizzük, harcát folytatjuk. És igenis és csak azért is: békesség a földön a jóakaratú embereknek. De a jóakaratúság többé nem jelent önfeladást és feltett kezet. Más világ jön. Itt az idő.

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
fehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

