A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A címben szereplő állítás várható jövő áprilisban. Nem, nem azt mondtam, hogy ez lesz, kész, hátradőlhetünk. Épp ellenkezőleg. Nagyon sok dolgunk van még.

Az ellenzéki nyilvánosság egy óriási nagy buborék, az ellenzéki szavazók pedig egy óriási pszichózisban élnek. Ebben a buborékban, ebben a pszichózisban a Tisza vezet (ráadásul magabiztosan, behozhatatlanul), Magyar Péter legyőzhetetlen, fideszesnek lenni ciki, Orbánék titokban már fel is adták, már a jegyeket is megvették Moszkvába, sőt már a színaranyból készült fogkeféiket is jó előre odaszállíttatták stb. Szellemi képességtől, habitustól, a pszichózis szintjétől függ, hogy egy-egy O1G-szavazó az előbbi felsorolásban meddig jut el. Mennyit hisz el abból a kreált álvalóságból, amit a (most épp) Magyar Pétert csontig körbenyaló, „függetlenobjektív” cselédsajtó, meg a különböző fizetett influenszereik tolnak 0-24-ben.

És ilyen O1G-szavazóból, tegyük hozzá, nem kevés van. Millió fölött. Akiknek minden mindegy. A messiásuk nem tud olyat mondani, tenni, amit ne bocsátanának meg neki. Mert hisznek benne. És hinni akarnak benne. Abban, hogy legyőzi a Zorbánt. A patás ördögöt.

Ebben reménykednek, erre tettek fel mindent. A saját lelki-szellemi megmaradásuk záloga, a teljes idegösszeomlás elkerülésének egyetlen esélye a kiskakas győzelme. Nem számít, hogy terrorizálta az asszonyt, öngyilkossági kísérletet színlelt, aztán bújócskát játszott a kiérkező rendőrökkel. Mindezek ellenére nők ezrei olvadnak el tőle és tartják végtelenül férfiasnak. Döbbenet, de így van.

A részegen balhézás, nadrágba sz…rás, a telefon Dunába dobása sem számít. De hogy ne csak bulvárdolgokról legyen szó, a bennfentes kereskedés sem zavarja a vélt vagy valós gazdasági bűncselekményekre máskor oly kényes, Tisza-hívő mintaállampolgárokat. De még az sem, hogy a neki megadott személyes adataikra sem képes vigyázni, így azok kikerülnek az internetre. Természetesen a Zorbán az elkövető (meg a zoroszok), ezt is be lehet adni a híveknek, és be is kajálják.

Mondom, kb. egy-másfél millióan. De ez a választás megnyeréséhez édeskevés. Természetesen ezt ők is tudják. Ezért is igyekeznek minden lehetséges eszközzel még nagyobbnak, sokkal nagyobbnak, óriásinak látszani. Mint a gömbhal, amelyik fölfújja magát, vagy a pincsikutya, amelyik nagyon hangosan ugat. Vagy a bűzösborz, amelyik a farkával szó szerint elkábítja a környezetét. Elég az állatos hasonlatokból.