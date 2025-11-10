idezojelek
Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

A FELSZÍN ALATT – A globális elit uralma az oligarchiák által – ez tehát a nagy terv, a nagyfiúk terve.

Fricz Tamás
2025. 11. 10.
Fotó: FABIAN SOMMER

Azt hisszük, hogy kizárólag a nagyhatalmak vagy megvadult országvezetők okozzák a veszélyeket a világban. Ez nincs így – a legfontosabb és legnagyobb veszélyt a globális körök öntelt és őrült vezetői jelentik, akik azt hiszik, a világot az ő elképzeléseik szerint át kell alakítani.

Szóval: megítélésem szerint az ENSZ Agenda 2030 nevű világprogramjáról és az abban rejlő világmegváltó elképzelésekről van szó elsősorban. Ez, ha lerántjuk róla a virágnyelvű szép szavakat, csodás ígéreteket a szép jövőről, akkor nem más, mint a világkormány és a világtársadalom létrehozatalának szándéka.

Az Agenda 2030 elődje az Agenda 2021, az ENSZ 1992-ben elfogadott cselekvési programja, amely fejlesztésekről és már akkor sötétzöld környezetvédelemről beszélt elsősorban. Az ENSZ ezt a programot vitte tovább ­2015-ben, Agenda 2030 néven, ami immáron minden, ENSZ-hez tartozó országra vonatkozik, így hazánkra is. (A világ 195 országából 193 az ENSZ tagja.) Ez az átfogó program tizenhét pontban foglalkozik az elérendő célokkal.

Fontos pillanat 2019 júniusa, amikor az ENSZ a WEF-fel, vagyis a globalista központnak számító – akkor még Klaus Schwab vezette – Világgazdasági Fórummal stratégiai partnerségi megállapodást kötött a 2030-as menetrend felgyorsítása érdekében. A WEF nem is tétlenkedett sokáig, amikor 2020 elején kitört a Covidnak nevezett pandémia, akkor Klaus Schwab már májusban kiadott egy könyvet The Great Reset (A nagy átalakulás vagy A nagy újrakezdés) címmel, ami az Agenda 2030 egyfajta továbbgondolásának is tekinthető. 

Nos, a WEF programja valóban egy szép új világot tár elénk, amelynek kulcsmondata talán éppen az a kommunista ihletésű jelszó, amit az egyik reklámfilmjükben látni-hallani, amely szerint a jövőben „nem lesz tulajdonod, de boldog leszel”.

Mielőtt erre bővebben kitérnék, hangsúlyoznom kell az ENSZ és a globális elit sokszoros és összetett kapcsolatát, nem csak a WEF által, hanem annál tágabb értelemben is. Azaz, a világkormányzás és új világrend gondolata a globális elit gondolata igazából, amelyet az ENSZ képvisel és igyekszik megvalósítani. Ékes példája ennek az együttműködésnek az a tény, hogy a Rockefeller bankárdinasztia igen szoros kapcsolatban áll az ENSZ-szel, Rockefellerék óriási mértékben támogatták már az előd Népszövetséget (1920–1945) is, de különösen az ENSZ-t, amely 1945-ben alakult meg először ötven állam részvételével.

S hogy Rockefelleréktől – és a többi bankárdinasztiától – nem áll távol a világkormányzás és világtársadalom gondolata, azzal kapcsolatban álljon itt David Rockefellernek az ENSZ gazdasági bizottsága előtti megnyilvánulása 1994-ből: „Egy globális átrendeződés küszöbén állunk, már csak a megfelelő, mindent átfogó válságra van szükség, és a nemzetek bele fognak nyugodni az új világrendbe.”

Hát ha ezek után az Európa felé meginduló migránsáradatra, majd a Covid-pandémiára, utána pedig a kiprovokált orosz–ukrán háborúra, s most már a fenyegető harmadik világháborúra (atomháborúra?) gondolunk, akkor beleborzadunk abba, hogy mit is mondott Rockefeller 1994-ben. Ehhez képest az a tény, hogy Magyar Péter napraforgónak néz egy gazt, hát őszintén szólva nem tűnik olyan nagyon fontosnak. Cum grano salis (egy csipetnyi sóval) mondom ezt persze, hiszen egyébként minden fontos, az meg nekünk különösen, hogy ki nyeri a 2026-os választásokat, ami után, ha a Fidesz nyer, amit remélünk, akkor végre talán megtudhatjuk, hogy mitől is féljünk igazán (Magyar Péter után).

De térjünk vissza ezek után a csodálatos Agenda 2030-ra!

A tizenhét pontból a 16. így fogalmaz: (Cél) „A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmak előmozdítása, az igaz­ságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézmények kiépítése minden szinten.”

A kulcs itt a „minden szinten”: a fenntarthatósági és befogadási blabla mellett ez azt jelenti, hogy globális, nemzetek feletti intézményeket kell létrehozni.
De ennél még fontosabb a 16. pont kilencedik alpontja, amely szerint 2030-ra biztosítani kell, hogy minden embernek legyen jogi személyazonossága, különösen a születések nyilvántartása révén. Jól látjuk, hogy a terv, a Nagy Testvér figyel téged-program már gőzerővel zajlik többek között az ID 2020 programmal, amibe az Európai Unió természetesen bekapcsolódott, az unió is transznacionális digitális azonosítót tervez az állami rendszerek kiegészítésére. Az egyénekre vonatkozó összes információ itt fog összetalálkozni, benne az oktatási és oltási igazolványokkal, a pénzügyi helyzetünkről szerzett naprakész információkkal, a Facebook- és mindenféle közösségimédia-posztunkkal, a mobiltelefonon tárolt adatainkkal és még számos internetes megjelenésünkkel.

A kla.TV Agenda 2030-cal foglalkozó vi­deós anyagában Thomas Röper szakújságíróra hivatkoznak, aki a következőképpen foglalja össze a célokat: (Az Agenda 2030 program) „Az egész emberi faj teljes és végső ellenőrzését jelenti szép szavakba csomagolva. És ez az egész nem fantázia vagy vitatéma, ezek az ENSZ által eldöntött célok, amelyeken dolgoznak, és mil­liárdokat költenek a megvalósításukra.”

A szép új világ megvalósításához az ENSZ számításai szerint évi öt-hét milliárd dollárra van szükség, ehhez pedig a köz- és a magánszféra – a multicégek – partnerségére van szükség, amit nevezhetünk PPP-nek, azaz Public-Private Partnershipnek (köz- és magánszféra partnersége).

És talán éppen ebben rejlik az új világrend legfontosabb jellemzője: a vállalatok, multicégek, bankok, vagyonkezelők stb., tehát a magáncégek technokratái és persze tulajdonosai teljes hatalmának megteremtése a nemzetállamok felett! Ebben az új világban tehát már nem az állam, azaz a közjóért felelő központi nemzeti intézmény, hanem a vállalat az, amely szabályozza az életünket.

 Vagyis: nem a közérdek és a közjó lesz immáron a középpontban, hanem a privát érdek, a profit és a magánhaszon növelése, ahol határ a csillagos ég. Ez egyszerre jelenti a nemzetállamok eljelentéktelenítését és végül megszüntetését, másfelől pedig a demokráciák végét is, hiszen az utób­biak a nemzetállami keretek között képesek csak működni a maguk teljességében, nemzetközi viszonyok között nem. Másképpen, az Agenda 2030 alapján a XXI. században átalakul a világ struktúrája, s már nem azok fognak felettünk dönteni, akiket mi választunk ki, hanem azok, akiket senki sem választott meg erre, viszont rengeteg pénzük és befolyásuk van a választott döntéshozókra.

Ennek következtében pedig a világ felfordul: a senki által meg nem választott emberek uralma valósul meg, tehát a totális zsarnokság vagy totális világdiktatúra – de nevezhetjük világkommunizmusnak is vagy totális liberalizmusnak, kinek melyik a szimpatikusabb (már ha itt a „szimpatikusabb” szó egyáltalán értelmezhető).

A globális elit uralma az oligarchiák által – ez tehát a nagy terv, a nagyfiúk terve.

Jó tudni, hogy Németország, mint egy oktondi, stréber éltanuló, a magát mindig önostorozó, s a globális fősodornak mindig jó pontokat szerezni akaró valahai középhatalom itt is megpróbál az élen járni. 2017-ben a német belügyminisztérium Smart City dialog című anyagában szerepel a Post-Voting Society nevű vízió – nevezzük inkább őrületnek –, amelyben a következő fogalmazódik meg: „Mivel pontosan tudjuk, hogy az emberek mit akarnak és mit tesznek, kevesebb szükség van választásokra, többségi szabályra vagy szavazásokra. A viselkedési adatok helyettesíthetik a demokrá­ciát, mint társadalmi visszacsatolási rendszert”.

Nos, ha azt látom, hogy a valóban felkészült és tehetséges Alice Weidel fémjelezte Alternative für Deutschland (Alternatíva Németországért, AFD) nevű szuverenista, nemzeti pártot akarják a németek éppen kiiktatni, akkor máris értjük, mit is jelent az, hogy a globalista elit pontosan tudja, mi kell az embereknek. Éppen mostanában jönnek ki az adatok arról, hogy az AFD a közvélemény-kutatásokban az élen áll, megelőzve a februári előre hozott választásokat megnyerő CDU–CSU-pártszövetséget.

De a német elit jobban tudja, mi kell az embereknek…

Hát ennyit az új világról, az Agenda 2030-ról, és testvéréről, a Great Resetről.

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Diadalmenet Washingtonban

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Trump nem felejtette el, hogy az egyetlen vezető Orbán Viktor volt, aki mindig kiállt mellette.

