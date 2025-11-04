Fokról fokra

Miközben sokan úgy gondoljuk, hogy értelmes megegyezéssel békét lehetne teremteni Európában, jelentős erők munkálkodnak a háború folytatásán, és így felmerül a kérdés, hogy mi lesz ennek a vége, mert a történelemben eddig még minden háború befejeződött, hogy az örökre fogadott béke után néhány évtizeddel egy újabb kezdődjön, szintén egy örökre fogadott békével lezárva.

Az atombomba létrejötte meglódította a katonai stratégák fantáziáját, hogy különböző scenáriókat (forgatókönyveket) képzeljenek el egy atombombákkal vívott háborúról. Ezek közül talán a legismertebbek Herman Kahn munkái, aki az 1960-as években a Pentagon stratégiai kutatóintézete, a Rand Corporation munkatársa volt. Herman Kahn 1960-ban két könyvet is publikált a nukleáris háborúról (On thermonuclear war és The Nature and Feasibility of War and Deterrence), de talán legtöbbet idézett műve az 1965-ben a nemzetközi konfliktusok nukleáris háborúig való eszkalációjáról publikált írása (On Escalation Metaphores and Scenarios), amelyben 44 lépcsőfokban vázolja fel azt, hogy az egyszerű diplomáciai nézeteltérések hogyan vezethetnek a totális nukleáris háborúig.

A kiindulópont mindig az, hogy a Szovjetunió provokál, például Nyugat-Németország megtámadásával. Ezt a variációt egy emlékezetes 1983-as film, a „Másnap” (The Day After) is feldolgozta. A film, mint bizonyára sokaknak ismert, a nukleáris háborút és annak következményeit az egyszerű amerikai állampolgárok szemével mutatja be, amikor egy nukleáris csapás éri Kansas Cityt, amelynek közelében nukleáris rakétasilók is vannak. Az atomcsapás mérhetetlen pusztítását bemutató film megdöbbentette az amerikai közvéleményt, és még az amerikai külpolitikára is kihatott. Reagan elnök később maga is hivatkozott arra, hogy a film segített neki elképzelni egy ilyen háború valós emberi következményeit, és ez hozzájárult ahhoz, hogy 1985-től kezdve új retorikát és diplomáciai nyitást mutasson a Szovjetunió felé. A Gorbacsovval 1985-ben, Genfben tartott első csúcstalálkozójukon Reagan ezt mondta: „Senki nem nyerhet egy nukleáris háborút, és ezért nem is szabad megvívni”, és nem sokkal később meg is kötötték a közepes hatótávolságú (500–5500 km) nukleáris rakéták korlátozására vonatkozó egyezményt (amiből 2019-ben az USA kilépett).