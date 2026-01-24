Bebukottak – nem változik semmi

Bezárják a Szőlő utcai javítóintézetet. Nem árvaházat, nem kisdedóvót – mondom, javítóintézetet. Fiatalkorú bűnözők fogva tartására hivatott intézményt. Bezárják. Éppen ideje volt. 2025 decemberében 59 fogvatartott volt a Szőlő utcában. Mondom, fogvatartott. Elítélt vagy előzetesben lévő bűnöző. Életkori bontásban ez volt a helyzet: 14-16 éves: 17 fő; 16-18 éves: 35 fő; 18 év feletti: 7 fő.

És akkor még egyszer, utoljára tisztázzuk:

a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne (volt). Az ott fogvatartottakat a bíróság ítélte el, vagy a bíróság rendelte el előzetes letartóztatásukat, megelőzendő újabb bűncselekmény elkövetését és/vagy a szökést.

A 2025. decemberben ott fogvatartottak a következő bűncselekmények elkövetése ­miatt kerültek oda: 27 fő rablás elkövetése miatt; 4 fő szexuális erőszak elkövetése miatt; 3 fő gyilkosság elkövetése miatt; 2 fő terrorcselekmény előkészülete, illetve terrorcselekménnyel fenyegetés miatt; 5 fő lopás elkövetése miatt; 1 fő kerítés miatt; 5 fő súlyos testi sértés elkövetése miatt; 1 fő magánlaksértés elkövetése miatt; 1 fő zsarolás miatt; 4 fő kifosztás bűntette elkövetése miatt; 1 fő személyi szabadság megsértése miatt; 1 fő jármű önkéntes elvétele miatt; 1 fő kábítószer-kereskedelem miatt; 1 fő garázdaság miatt.

Ha ezt sikerült tisztáznunk, vessünk egy pillantást a fenti bűncselekmények áldozataira is – no persze csak a számokra, a hideg-rideg statisztikai adatokra, amelyek semmit nem árulnak el arról, min mentek keresztül, mit éltek át, milyen traumákat hurcolnak majd akár életük végéig a Szőlő utcai fogvatartott bűnözők áldozatai – már persze azok, akiket nem gyilkoltak meg ezek a szegény „fia­talok”. Lássuk tehát a számokat: rablás áldozatai: 50 fő; emberölési kísérlet áldozatai: 10 fő; lopás áldozatai: 19 fő; kifosztás áldozatai: 4 fő; rablási kísérlet, súlyos testi sértés áldozatai: 2 fő; szexuális erőszak áldozatai: 6 fő; kerítés, emberkereskedelem, kényszermunka áldozatai: 6 fő; személyi szabadság megsértése, sanyargatás áldozatai: 2 fő; terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés áldozatai: 8 fő; súlyos testi sértés kísérlete áldozatai: 4 fő; terrorcselekmény előkészülete sértettje: 3 fő; jármű önkényes elvétele sértettje: 2 fő; garázdaság áldozata: 1 fő; emberölés előkészülete áldozata: 1 fő; zsarolás áldozata: 6 fő; egyedi azonosítójellel visszaélés sértettje: 6 fő.

Ez mindösszesen 130 fő – vagyis hát 130 honfitársunk, akik ilyen-olyan szintű bűncselekmények áldozatai lettek a Szőlő utcai kiskorúak börtönében lakók miatt.

Érdemes vetnünk egy pillantást arra is, milyen életkori bontásban milyen bűncselekmények elkövetése miatt voltak a Szőlő utcában elítélve, illetve voltak ott előzetes letartóztatásban, a bíróság jogerős ítéletére várva.