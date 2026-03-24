Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

Szinte nincs olyan meccse, amely után ne szolgáltatna témát. De nem elsősorban a góljaival, ördöngös cseleivel, bravúros megmozdulásaival – pedig akad belőlük szép számmal –, hanem a botrányos jeleneteivel. Legújabban vasárnap, a Real Madrid–Atlético derbin csupán az ellenfél edzője, Diego Simeone arcába nevetett bele, miközben elhagyta a pályát, talán fel sem fogva a sértés súlyosságát. Persze hogy ezt elemzik, nem a két gólját. Az ellenfelek, játékosok és szurkolók állandó célpontja, miként arról a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-találkozó, a Prestianni-ügy is árulkodik – az argentin futballista állítólag rasszista sértést duruzsolt a fülébe. Aligha véletlen, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA bő egy hónap múltán sem hozott még fegyelmi határozatot.

Vinícius Júnior, a Real Madrid brazil játékosa – ki másról lenne szó? Áldozat vagy provokátor? Stigmatizáció, démonizálás vagy rasszizmus? Netán csupán fékezhetetlen hecckampány? Az azonban egészen biztos, ami vele hétről hétre történik, az már rég nem egy-egy elszigetelt eset, hanem jelenség.

Éppen egy madridi derbin kezdődött minden még 2022-ben. Lehet, hogy nem először akkor skandálták felé, hogy „mono”, azaz majom, de először akkor vált belőle országos, sőt nemzetközi ügy. Az akkori botrányt újabbak követték: eleinte Valenciában, a Mestallában, aztán Mallorcán, majd szép lassan egész Spanyolországban állandó célponttá vált, nem csupán a lelátón, hanem a pályán is, ahogy arról a vele rendre provokatív, külön párbajt vívó Pablo Maffeo példája árulkodik.

Az egyes esetek között persze vannak fokozatbeli különbségek, de a logikájuk többnyire ugyanaz: a lelátó népe kiszemel magának egy kiváló játékost, akit mégsem bír, és elkezdi egyre durvábban, egyre primitívebben, egyre fájdalmasabban gyötörni. Ez, ha tetszik, ha nem, a stadionok világa, a futball ugyan alantas, de régi kísérőzenéje. Ha nem is szép, nem is védhető, de még belefér ebbe a sémába: a tömeg kötekedik, hergel, sérteni akar, s ehhez megtalálja a maga nyelvét. Vinícius esetében egy ügy lóg ki igazán a sorból: a róla mintázott bábu felakasztása. Ott ugyanis tárgyiasították a gyűlölet céltábláját. Az már nem heccelés, nem primitív stadionhumor, nem meccsnapi túlhabzó indulat, hanem eltervezett fenyegetés. A többi balhét lehet a futball tömeglélektanával magyarázni. A bábu esetében ez az értelmezés már nem elég.