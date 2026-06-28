Nem a köztársasági elnököt kellene lemondásra szólítgatni

Mert ugye, ha Orbánék legalább akkora tolvajok voltak, mint például Gyurcsányék, akkor annak látszódnia kellene az ország gazdaságán, a munkaerőpiac és az életszínvonal romlásán. A magam részéről e tekintetben megbízható adatközlőnek tartom Szalai Piroskát, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnökét, aki nemrég a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy hazánkban, 2010-hez képest egymillióval több, mintegy 4,7 millió munkavállaló dolgozik. A foglalkoztatási ráta megegyezik Németországéval.

A szakpolitikus hölgy közölte, hogy a jelzett időszakban a kétszázezer forint körüli átlagkereset mára meghaladta a hétszázezer forintot, ami azt jelenti, hogy az inflációt is figyelembe véve a keresetek reálértéke csaknem megduplázódott. Szalai Piroska szerint a politikai manipulációk és a tények nem igazolják a kezelhetetlenül magas hazai inflációval kapcsolatos állításokat. A 2023 januárját követő három év alatt az infláció 25,7-ről 1,4 százalékra csökkent, ami példátlan a világgazdaság történetében. A kiváló eredményt az Orbán-kormány intézkedéseinek, például az árrésstopnak és a rezsicsökkentésnek tulajdonította.

Szalai Piroska az Eurostat adataira is utalt, amelyek szerint az élelmiszerek inflációja hazánkban mínusz 4,1 százalékos volt, vagyis a legkisebb az Európai Unióban. Az alacsony energiaárak és más, hasznos kormányintézkedések jelentősen hozzájárultak a családi megtakarítások növekedéséhez. Mindezt azonban a Tisza-kormány kétségbe vonja.

Magyar Péter kijelentette, hogy Magyarországon a GDP hét-nyolc százaléka is eltűnik a korrupció, illetve a maffiaállam ­miatt. Talán hihetnénk is neki, mert 14 évig ő is fontos szereplője és haszonélvezője volt a „maffiának”. Csak azt nem értjük, hogy ha itt ennyit loptak, akkor mitől fejlődött az ország, ­miért volt elfogadható az életszínvonal, ahogyan azt a saját bőrünkön is megtapasztaltuk.