Száz Mártha Imrét, ezeret!

Pompás ötlet volt, hogy a teljes balliberális pereputty – Gyurcsánytól Karácsonyig – felsorakozott Mártha Imre fővárosi közművezér és ingatlanmogul mögött, megtámogatva őt bajban-vészben. Kenetteljes képpel bizonygatták, mennyire hótiszta jellemű, makulátlan személyiség ez az Imre, aki minden egyes milliárdját böcsülettel, illetve tisztességgel harácsolta össze, nagy valószínűséggel bodzázással. Másik részét pedig vérrel-verejtékkel: mint például a maffiózó Prisztás József családjától beszerzett, mindössze kétezer négyzetméteres, alig kétmilliárdot érő svábhegyi luxusrezidenciát.

Gyurcsány Ferenc még azt is bejelentette: ő a maga részéről még több Mártha Imrét szeretne látni a közéletben, mert egy az kevés. Hisz oly nagy szüksége van ennek a nemzetnek luxusjachton orgiá­zó, félpucér nőjét közszemlére tevő, százmilliós Bentley-jével vonagló, vagyonába belebolondult, az alkalmazottait viszont gátlástalanul kirugdosó kreténekre. Pont akkora szükségünk van ilyenekre, mint a Ferire.

Mondom, kész szerencse, hogy ilyen remek ütemérzékkel nyúltak Imre hóna alá a haverok – még éppen azelőtt, hogy a Metropol tegnap ledobta rá az atomot. A lap ugyanis közzétett egy helyre kis strómanszerződést, amelyet a közművezér kötött az ügyvédjével még 2016-ban. Eszerint az ügyvéd pajtás a sok milliárd forintos ingatlanvagyont rejtő Lázár House Kft.-ben lévő 26 százalékos tulajdonrészére potom 1,69 millió forintért opciós vételi jogot biztosít Mártha Imre Edgárnak (ez a teljes neve), aki bármikor visszavásárolhatja azt tőle. (Tudniillik előzőleg Márthától és családtagjaitól „szerezte”.)

Sokmilliárdos vagyont – 1,69 millióért. Varázslatos, nem? Így kell színleg eltüntetni az ingatlanbirodalmat egy tollvonással. S Mártha Imre Edgár máris indíthatja a helyreigazítási meg rágalmazási pereket a jobboldali sajtó ellen, amiért milliárdosnak merészelték őt nevezni. Kár, hogy valami ökör kiszivárogtatta a strómanszerződést, ugye? Így a tehervagonnyi ganaj most Imre Edgár nyakába borult. Hát hogy mászol ki alóla, pajtás?

Gondolom, önök is kíváncsiak, mit hebeg majd magyarázatként ez a jachtbarna aranyember, ha nem a Bahamákon sütkérezik éppen. Olyasmiket, mint a múltkor? Hogy nem is százmilliós a Bentley-je, „csupán” negyven-ötven milliós? Vagy hogy „csak” egy kis méretű társasházi lakása van Floridában? Bármit mond, cuki lesz. Itt már kevés lesz annyi, mint legutóbb, hogy dühből kirúgat pár tucat szerencsétlen, éhbérért dolgoztatott hivatalnokot, háromgyermekes édesanyát, s előtte még porig alázza őket. Kevés lesz Budapest valaha volt legkártékonyabb főpolgármesterének a sumákolása is, miszerint „Mártha Imre becsülettel végzi munkáját”. Ezzel nem ki-, hanem éppenséggel befelé kaparják magukat a trágyakupacba.

Érdekes, hogy a fideszes nagyvállalkozókat bármifajta bizonyíték nélkül strómanozó, karórákon és táskákon évekig csámcsogó balliberális sajtókanális most csendes, újra csendes. Nem éri el az ingerküszöbüket Mártha Imre Edgár strómanszerződése, ki tudja, hogyan összelapátolt, irgalmatlan vagyona.

Csókosaik jachtos orgiázása nem hozza lázba a telexes „őrkutyákat” – kizárólag fideszesek magánéletében szeretnek turkálni. Ha netán mégis hírt adnak Mártha pubi vesszőfutásáról, azt így teszik: „Nyomoz a rendőrség a Mártha Imréről megjelent lejárató cikkek ügyében.” Hát persze: „lejárató cikkek”. És egy kukkot nem írnak jachtról, milliós karórákról, százmilliós Bentley-ről, strómanszerződésről – amiknek a tizedéért jobboldaliakat deresre húznak.

Már csak az a kérdés, Márki-Zay árnyékkormányában melyik árnyékszék jut neki. Magam a kultúra területén tudnám Mártha urat elképzelni – a másik szelfibajnok jobbján.

Borítókép: Facebook/Mártha Imre