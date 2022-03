Szimbolikus jelentősége van annak a miniszteri rendeletnek, amely engedélyhez köti a gabona kivitelét az országból. Ebben is megnyilvánul az az országvezetési stratégia, amely mindenben a magyar érdeket teszi az első helyre, természetesen nem megfelejtkezve arról, hogy nem ­önállóan állunk a világban, hanem nagyobb közösségek alkotórészeként. Márpedig az, hogy Magyarország erős, külső behatásokkal szemben ellenállóképes maradjon, nemcsak a mi eminens érdekünk, hanem az Európai Uniónak, a közép-európai térségnek éppúgy az, mint a kényszerűségből sajnálatosan nagy számban hozzánk érkező ukrajnai menekülteknek. Ha veszélybe kerül a mindennapi kenyerünk, a lakosság élelmezése, megrendül az emberek egzisztenciális biztonsága, akkor egy gyenge Magyarország nem tud gondoskodni nemhogy a hozzá menekülőkről, de saját polgárairól sem, s ezen keresztül a térség, a földrész, az Európai Unió biztonságához sem tud hozzájárulni. A konzervatív magyar kormány a gondoskodó állam ideáját tartja szem előtt, s ez vezette akkor is, amikor nem engedte, hogy populista-internacionalista szempontok alapján veszélybe kerülhessen az ország energiaellátása az atomerőmű-bővítés leállítása és a gázimport beszüntetése nyomán, ami az egekbe emelte volna a fogyasztói árakat és a lakossági rezsiköltségeket.

Orbán Viktor a hétvégi gazdakongresszuson azt mondta, hogy a jövő nyertesei leszünk, ha a földet és a vizet jól használjuk. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fontos a lelkesedés a kampányban, de a józan ész még fontosabb. Mindez úgy kapcsolódik ide, hogy a baloldali gyűlölet­koalíció éppen a józan ész mellőzésére akarja rábírni a lakosságot, miután a saját magáénak a maradékát is elhajította. A következmények és felelősség nélküli baloldal igézetében élnek, s úgy vélik, az az egyedül elfogadható út, ha egy semmilyen következménnyel nem számoló, előrelátás nélküli alapállást követelnek meg az emberektől. A következményekkel nem számoló ország szörnyideája jegyében mindent feladnának, ami az erőnket, ellenálló képességünket adja s a fejlődésünket biztosítja még a háborúval és vírussal terhelt időkben is. A NOlimpia mintájára a NOatomenergia és a Keletről gázt többé nem veszünk! országpusztító jelszavakkal vihariramban csődbe vinnék, tönkretennék a magyar államot.

A mondást továbbgondolva a bajban, veszélyhelyzetben ismerszik meg mindenkinek az igazi arca. A szemforgató módon szeretetországról papoló, ám gyűlölettel átitatott álbaloldali koalíciónak egyetlen olyan javaslata sincs, ami ne a katasztrófába vinné az országot.

Írnánk, hogy elég csak a programjukat nézni, mit akarnak művelni az általuk itt hagyott romokból felépített országgal. De nem tudjuk megtenni, mivel még programjuk sincs, néhány héttel a választás előtt. Vagy ha van valami, azt úgy lehet leírni, hogy az internacionalista elkötelezettség minden – a magyar nép semmi. A rendszerváltozás után azzal a hazug jelmondattal házaltak, hogy a szakértelem kerüljön kormányra. Mára még saját csaliszlogenjüket is sutba vágták, s már nem is titkos, hanem nyílt ügynökként az vallják: nehogy a szakértelem legyen kormányon. Már nyíltan büszkélkednek azzal, hogy jelöltjeik diploma, végzettség nélkül is kormányképesek. Mint zsák a foltját, megtalálták a miniszterelnök-jelöltjüket, aki állítólagos közgazdászként az adónemeket is keveri, és a járadék és járulék közötti különbséget sem ismeri. Azt mondhatja erre a nép: ha ilyen a legkülönb közülük, milyen a többi? Az illető plakátjain az olvasható: Csak felfelé. Ami viszont minden globalizmusimádó megnyilvánulásából kiolvasható: Csak lefelé.

