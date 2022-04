Van az a pénz

Elővették hát a régi receptet, a diktatúrázást és a parlamenti cirkusz műfaját. Túl azon, hogy a negyedik kétharmad után már a mértéktartó baloldali véleményformálók is szánalmasnak és nevetségesnek nevezik a Fidesz túlhatalmára hivatkozást, van egy másik rendkívül kínos része is a baloldal műbalhéjának. A parlament bojkottját nagy hangon meghirdetők ugyanis szép csendben besunnyogtak a Tisztelt Házba, és átvették a mandátumukat, amivel alapesetben is egymillió forintos díjazás, plusz bizottsági hely, frakcióvezetői pótlék, szolgálati autó és egyéb költségtérítés jár, kinek-kinek a pozíciója szerint. Az álszentség magasiskoláját mutatták be ismét, amit azzal tetéznek, hogy a rendszer elleni tiltakozásként az Országgyűlés alakuló ülésére a terveik szerint nem mennek be, nem hajlandók felesküdni az alaptörvényre. Arról még nem érkezett hír, hogy utána mikor és melyik ülésen hajlandók a tiszteletüket tenni a tekintetes képviselő urak és asszonyok, de abban biztos lehet minden választópolgár, hogy a díjazásuk rendben, időben meg fog érkezni a bankszámlájukra.

Hajlok arra a megállapításra, hogy ha ugyanazt a minden alatti politizálást kívánják folytatni, amit az előző ciklusban láthattunk tőlük, akkor jobb is, ha az egykor szebb napokat és egészen más intellektuális szintet képviselő honatyákat látott ülésterem falain kívül maradnak. Az ordenáré rikácsoláshoz, a krumpliszsákokat lóbáló bohócoknak és primitív személyeskedéseknek ott van a kocsma, ezek egyike sem parlamenti műfaj.

Ideje lenne, ha összeszednék magukat a baloldalon, és azon dolgoznának, hogy megértsék a népet, de legalább azt, hogy a saját választóik mit várnak tőlük, hogyan kellene őket képviselni a parlamentben. Az már csak a hab lenne a tortán, ha egyszer azt is megértenék, hogy mit jelent a haza, a nemzet, és a magyar emberek érdekeit akarnák képviselni, nem a külföldi elvtársakét.

Május másodikáig, az alakuló ülésig van idejük mindezt átgondolni, és változtatni a negyedik választáson is csődöt mondott politikájukon. De bárhogyan is döntenek, a demokrácia ünnepét nem tudják elrontani. Akár bent lesznek, akár kint maradnak.

Borítókép: Baloldali nagygyűlés (Fotó: Havran Zoltán)