Ügynöknek is pocsékak

Nem sokat késett a Gyurcsány-párt válaszcsapása Gréczy Zsolt által: „Az az ember szólal meg újra, akinek a 2022-es kampányban minden mondata a Fideszt szolgálta, mintha valami megrendelést teljesített volna.” S ha a „megrendelés” szó nem lenne elég egyértelmű, hozzáfűzte: „Nem tudok másra gondolni, mint hogy a bajban levő Orbán aktiválta alvó ügynökét.” Ami szintén pompás gondolat. Csupán az nem világos, hogy ha a Fidesz csak most, a választás után ébresztette föl az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, akkor ezek szerint Márki-Zay átaludta a választási kampányt? Viszont ha akkor még aludt, hogyan „szolgálhatta” álmában „minden mondatával” a Fideszt? Rejtély.

Az sem kizárt, hogy Márki-Zay nemcsak fideszes, hanem egyúttal amerikai ügynök is. Ahogyan Szanyi Tibor még februárban fölfejtette a szálakat: „az említett úr majmolja az amerikai modelleket, szerves kapcsolatrendszer nélkül is szokatlanul komoly nyugati diplomáciai kiállás érzékelhető mögötte, pénze pedig mint a pelyva”. S emiatt van az – magyarázta Szanyi kapitány –, hogy a DK és a Jobbik nem érdekelt a választási győzelemben, mert „eszük ágában sincs hosszú évek munkájának a gyümölcsét egy amerikai ügynöknek átpasszolni”. Világos. De milyen gyümölcsre gondolt a költő? Az országnyi méretű narancsra?

Persze Szanyi is gyanús: kiugrott az MSZP-ből, és azóta a volt sameszait macerálja. Csak Orbán küldhette, ki más? Aztán ott van a Jobbik: előbb Vona elvette a párt lelkét, majd Jakab egyszázalékosra erőszakolta. Nyilván fideszesek ők is. Külön bónusz, ahogyan a kiutált Jakab most „csicskapártnak” nevezi az általa csicskapárttá tett Jobbikot, és új pártot alapítana (mert nincs még elég). A Momentum is biztosan Fidesz-gyártmány: azért hozatták létre Macronnal, hogy általa a Fidesz megfúrhassa a Fidesz olimpiáját. Tiszta sor. És ott van még a sor végén mind közül a legbomlottabb, a Hadházy, akinek a fogalmazványaiból nagyjából az derül ki, hogy rajta kívül szinte mindenki a Fidesz embere. Márpedig aki ilyen ökörségeket mond, azt is nyilván küldte valaki, ugyebár. Mindenki ügynökgyanús. És az a leg­gyanúsabb, aki nem gyanús.

A honi baloldalra nézve még az lenne a leghízelgőbb, ha a Fidesz ügynökei lennének – ez azt jelentené: jól végzik a munkájukat. Ám életszerűbb: külföldről futtatják szerencsétleneket, de még ügynöknek is tökéletesen pocsékak.

