Európa megmentése

Magyarország akkor pontosan azt mondta, mint most. Az illegális bevándorlás kifejezésben benne van, hogy törvénytelen, bármit is mondjon a baloldali sajtó szirénhada. Rendnek kell lenni, csak így lehet erős Európát építeni. Orbán Viktor persze megkapta a megfelelő minősítéseket a liberálisoktól, amiért nem hajlandó együttműködni az emberek befogadásában, pedig az idő bizony őt igazolta. Olaszországban mostanra sikerült egy olyan kormányt megalakítani, amely egyetért a magyar miniszterelnökkel, és tesz is azért, hogy rend legyen a saját partvidékén.

Ne legyünk naivak, a „civil” hajók, amelyek ma is migránsokat szállítanak Afrikából Európa felé, cseppet se civilek és cseppet se emberbaráti érzelmektől vezérelve teszik, amit tesznek.

Valahogy kerül pénz arra, hogy szállítóhajók tömege taxizzon évek óta a Földközi-tengeren, majd emberi rakományát a sajtó előtt bemutassa. Az ember nem ilyen buta lény, itt nem csupán szervezett embercsempészet folyik, hanem az európai demokratikus rend aláásása is, a törvények semmibevétele, amelyet síró kisgyerekek fotóival és szívszorító történetek sajtó alá rendezésével igyekeznek elfogadhatóvá kozmetikázni. Amióta Giorgia Meloni az olasz miniszterelnök, hivatalosan kilencezer embert hoztak a lelketlen csempészek az olasz partokhoz, tizedüket ezek az „embermentő” civilek. Ők szoktak díjakat kapni az Európai Parlamenttől, mert segítenek az elesetteken, miközben legalábbis börtönben volna a helyük.