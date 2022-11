Sokkoló szankciók

Arról nem is beszélve, hogy a koronavírus-járvány előtt tíz euró alatt is elérhető volt az energiaforrás. A szankcióknak még csak a lebegtetése is elég ahhoz, hogy felszaladjon a gáz ára, ahogy erre több példa is akadt az elmúlt időszakban. A kilencedik csomag híre szintén ezzel a következményekkel járt.

Európa jelenleg bukásra áll az embargós politikájával.

A kontinens országait fenyegeti a gazdasági visszaesés réme, ahogy számolni kell a növekvő munkanélküliséggel és a súlyosbodó inflációval is.

Az elérhető energiaforrás pedig kevesebb és jóval drágább.

Most már ott tartunk, hogy a kontinens gázellátásának teljes biztonsága külső tényezőktől függ, így például az időjárástól. A vállalkozásokra béní­tóan hat ez a környezet, a bizonytalan kilátások közepette nem mernek újabb beruházásokba vágni, hiszen egyre többen még az energiaszámlákat sem tudják időben kifizetni. Erre figyelmeztetett a minap a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége is.

A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy cégek sora függeszti fel a termelését. Európa rohamosan veszíti el versenyképességi tartalékait. Még azt is megélhetjük, hogy kevesebb gépjárművet fog exportálni a kontinens a világ más részeibe, mint amennyi ide érkezik. Olyan irányba tartunk, amelyet korábban el sem mertünk volna képzelni.

A kereskedelmi konfliktust ráadásul nem csökkenti, hanem inkább mélyíti Amerika jelenlegi vezetése.

A Biden-adminisztráció képes volt ismét összerúgni a port az olajkitermelő kartellel (OPEC) is, amely szembefordult az Egyesült Államokkal.

Ezért most sokan reménykednek abban, hogy a félidős választások eredménye ezen a téren is változást hoz. Korántsem mindegy, hogy Amerika mit és merre lép az energiapolitikában, ahogy szerepe megkerülhetetlen a béke felé vezető úton is. Ha itt változik az irány, talán előbb-utóbb Brüsszelben is észbe kapnak az illetékesek.