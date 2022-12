Milyen Városháza-ügy?

Hogy Gordon miről mesélt tárgyalópartnereinek, arra persze a főpolgármester szemérmesen nem tért ki. Meg tudom érteni. Tudniillik a datadatos ember azt taglalta, hogy a balliberális megszállás alatt álló fővárosban „jutalékos” rendszerben pörög az üzlet, és vannak „cápák”, akik irgalmatlanul nagyot kaszálnak. Ezt lefordítom magyarra, hogy a kedves olvasó is értse. A jutalékos rendszer annyit tesz: úgy lopnak, mintha nem lenne holnap. A jutalék az a kenőpénz – azt teszik pél­dául a nokiás- vagy viszkisdobozokba, meg azt utalják a szakszervezetis Eleonóráknak, hogy fussa nekik wellnessre, mint a PDSZ-es elvtársaknak. Csak hát ilyen nagy és komoly strómanok, mint Gordonka, nem használhatnak földhözragadt kifejezéseket, mint „lopás” meg „kenőpénz”. Bolsevik úriemberek (oximoron) ezért egymás között „jutalékos” rendszerről értekeznek. Miután mindezt jól megtárgyalják, az szokott történni, hogy a kezük ügyébe eső közvagyont az utolsó szögig eladják, kifizetik a jutalékot a cápáknak, a maradékot pedig ellopják ők maguk. Majd szidják Orbánt, amiért nem ad még több pénzt. Így zajlik ez – már amikor nem borul a bili, mint a mostani, sajnálatos esetben.

Amúgy az egész Városháza-ügy egy állatorvosi ló. Benne van minden, amit a magyarországi balliberalizmusról tudni érdemes. Az első Anonymus-hangfelvétel után azt állították: eszük ágában sincs eladni az épületet, a propagandamédia hazudik, mindenki be lesz perelve. A második etapban már arról gajdoltak, hogy ja, tényleg készült valami titkos tanulmányocska, már ki is ment a fejükből, ám nem azért készült, hogy eladják a munkahelyüket, hanem csak úgy, hobbiból. Az újabb hangfelvételek után aztán ráverték a balhét Barts J. Balázs fővárosi vagyonkezelő-vezérre, amiért ő – úgymond – a tudtuk és fölhatalmazásuk nélkül, saját szakállára kínálgatta eladásra a Városházát. (Hihető és életszerű.) Most pedig itt van ez a három gyanúsított, és ki tudja, ki lesz a következő. Talán ha Gergő is vezetőszáron lesz, csak belátja, hogy van ügy.