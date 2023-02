Harc a mocsárral

Most tehát visszatértünk a sajátunkhoz, amelyben a képviselő köteles a vele együtt élő házas- vagy élettársa, illetve gyermekei vagyonnyilatkozatát is csatolni a sajátjához (az EP-ben nem kell), továbbá a tulajdonában lévő ingatlanokról, ingóságokról, megtakarításokról és tartozásokról is számot adni (Brüsszelben ezt sem kell).