Valaki itt hazudik

Harmadrészt fontoljuk meg azt, hogy ebben az országban – egy minapi tanulmány bizonysága szerint – az ellenzéki sajtó még mindig több emberhez jut el, mint a kormánypárti. Arról nem beszélve, hogy a baloldali médiumok igen tekintélyes bevételt mutatnak fel, mondhatnánk, olyan jó a bevételi oldal, hogy a kiadások meg sem kottyannak nekik. És itt többmilliárdos haszonról beszélünk, nem aprópénzről. Ezek után jó lett volna látni a jegyzőkönyvben az eddigiek mellé négy újabb pontot, idézem magamtól: „1. Ma megismerkedtünk a Soros-lista néhány munkavállalójával. 2. Elmondták, hogy sokat sírnak, de ezt a minél nagyobb bevételért teszik. 3. Amely bevétel ugyan jelentős, de nehogy eláruljuk ám, mert ők hivatalosan nyomorognak és éheznek. 4. Végezetül magyarországi barátaink elmondták, hogy tessék ám bármilyen eszközt, akár törvénytelent is bevetni Magyarország ellen, cudar nép a magyar, a választásokon soha nem találják el a megfelelő pártokat.”

A Magyar Nemzet egyidejűleg felteszi a kérdést az Európai Parlament kulturális bizottságának: mikorra várhatjuk mi is a tisztelt képviselőket?

Hiszen a szabályszerű vizsgálat lényege az volna, hogy nemcsak az elkövetőket, de az áldozatokat is megkérdezzük. A hazai jobboldali újságírótársadalom bármely tagja szívesen megosztja velük tapasztalatait arról, milyen volt baloldali kormányok idején, tiltás és üldöztetés terhe mellett dolgozni a sajtóban. Arról is készséggel beszélünk, hogyan hirdetett állami bojkottot Gyurcsány miniszterelnök egy neki nem tetsző napilap ellen. Meg arról is, miként rabosították, fenyegették, zsarolták, figyelték kollégáinkat, csak azért, mert a munkájukat végezték. A viszontlátásig szeretettel üdvözöljük a tisztelt bizottságot!

