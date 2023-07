Feledékeny szlovákok

Szlovák szövetségeseinknek érdemes volna arról is ­elgondolkodniuk, hogy Magyarország emelkedő pályára lépett 2010 után, és ha nincs a Covid és az ukrajnai háború, már a mostaninál is előbbre tartanánk. Annak a korszaknak pedig vége, amikor a budapesti kormány félve, közömbösen fordult el a Kárpát-medencei magyarság gondjaitól, bajaitól. Mi nagyon is komolyan gondoljuk, hogy a szlovákiai magyar kisebbség életét közösen kell rendeznünk, alakítanunk, segítenünk, pusztán azért, mert ez jogunk és kötelességünk. Pozsonyban meg kellene érteni, hogy például Észak-Írország ügyeibe nem véletlenül szól bele Dublin, ahogyan az is teljesen normális, ha Szlovákia jogot formál arra, hogy a békéscsabai, szarvasi szlovákság jogait, kulturális emelkedését, életlehetőségeit segítse.

Mindez magától értetődik az egységesülő Európában.

A gond valójában az, ha ebbe a monolit gyűlöletkampányba belerokkan Szlovákia, majd újra lelki és jogi határokat emelnek szlovákok és magyarok közé. Rossz történeti tapasztalataink miatt mi a nyitottság hívei vagyunk. Álláspontunk politikai, gazdasági, erkölcsi szempontból helyes és üdvözlendő. Ha pedig valaki nem fogadja el, hogy már réges-régen lehullottak a közép-európai államok között tornyosuló falak, az 1945-ben él, nem 2023-ban. Ennek az alapigazságnak a megértése elsősorban önérdek, mert aki gyűlöletet szít az együttműködés helyett, és a globalistáknak átadja tartós megőrzésre a hazáját, leginkább a saját sorsát pecsételi meg.