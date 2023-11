Jövővédő seregépítés

Brüsszel egészen példátlan és felháborító módon még csak nem is reagál a migráció és a terrorizmus szoros összefüggését feketén-fehéren kimutató magyar nemzetbiztonsági jelentésre. A máskor minden lényegtelen dologba belekotnyeleskedő, az amerikai baloldal által kézivezérelt uniós nacsalnyikok cinkos, önleleplező hallgatása arra utalhat, hogy az általuk létrehozott veszélyhelyzettel nagyon is tisztában vannak. Igaz, ha egyszer ők állították elő, miért is csodálkoznának a katasztrofális végeredményen, ami az unió határain kialakult?