Terroristababusgatás

Nem kizárt: a rendőrség több száz igazoltatásának és a titkosszolgálatok éberségének köszönhető, hogy az idei kitörés napján egyetlen járókelőt sem tudott félholtra verni a szélsőbaloldali Antifa terrorista mozgalom Budapesten. Lehetséges, hogy a fokozott hatósági készenlét ­miatt döntöttek úgy, idén túl kockázatos lenne az embervadászat. Lám, a tavalyi vérengzés négy (feltételezett) külföldi elkövetője már lakat alatt van, és további tizennégy külföldit (tíz német, két olasz, egy albán és egy szír állampolgárt) még keresnek. A körözöttek meg nyilván nem óhajtanak lebukni, inkább kivárják az elévülési időt, maradnak odahaza, Németországban, ott szinte kockázat nélkül vadászhatnak tovább AfD-sekre. Tudniillik, arrafelé az állam nem a terroristákat üldözi a legvehemensebben, hanem az ellenzéket, az ő betiltásukat fontolgatják.

Fölteszem, nem a bűnüldöző szervek érdeme, hogy idén elmaradt a vérfürdő. Egyszerűen csak annak, hogy a terroristák így döntöttek. Most minden bizonnyal nem hívta be őket a magyarországi baloldal, hogy tartsanak erődemonstrációt. Megzavarta volna a jelenleg futó, kormánybuktatónak remélt gyűlöletcunamijukat, ráadásul választás közeleg, s annyi eszük talán még maradt, hogy fölmérjék: annak nem célszerű véres ködmönben nekifutni. Így hát az Antifa, a Hammerbande meg a többi, Szamuely-szerű véglény idén otthon maradt, a csatornafedél alatt. Milyen érdekes, a magyarországi baloldal már arra is alkalmatlan, hogy saját maga kitermeljen néhány símaszkos, lesből támadó terroristát. Pedig – mint láttuk – igény az van rá a köreikben. (Az első fecske Fekete-Győr András volt, aki nagy nehezen eldobott egy füstbombát a rendőrökig, ám a minap felfüggesztettel megúszta.) Szóval keretlegényből is importra szorul a honi baloldal. Miként a politikai programjukat, a sorvezetőiket meg a kampánypénzt is kintről hozatják.