Láthatóan nagyon „felidegelte” magát Karácsony Gergely azon, hogy szóvá tette a sajtó nem hozzá hű része, miszerint a tízévesnél idősebb gépkocsik kitiltását tervezik Budapestről. Szokás szerint kígyót-békát kiabált azokra, akik szerinte ilyen minden alap nélküli ordas hazugságokat állítanak róla. Hogy bizonyítsa a vádak képtelenségét, még meg is mutatta a tizennyolc éves családi autóját, amelyet nyilván nem ő vezet, miután többször elhasalt az autóvezetői vizsgán. Aki olvasta so­rait, és nem ismeri a főpolgármester harmatgyenge igazmondási mutatóit, akár el is hihette a műméltatlankodás, álfelháborodás őszinteségét.

Ám ahogy lenni szokott, most sem kíséri szerencse a lelkesen a Gyurcsány-istállóhoz csatlakozott Párbeszéd mikropárti politikus hárító manővereit. Saját fővárosi főosztályvezetője, a szélsőséges zöldségéről hírhedett Ámon Ada fejtegette ugyanis félreérthetetlenül, hogy úgy kell kivágni a tíz évnél öregebb autókat Budapestről, hogy a kerekeik sem érik a földet.

Hát akkor most kinek higgyen az ember? Az úgynevezett témafelelős szakembernek vagy a nagyfőnökének? Gyanús mindenesetre, hogy a fővárosparancsnok egy megveszekedett szóval sem tért ki méregzöld városházi beosztottjának kirohanására, magyarán megpróbált úgy tenni, mintha az autókitiltásos hírt a nem baloldali – tehát az ő olvasatukban nem „független” – média szopta volna az ujjából. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje felháborítónak tartotta az újabb lelepleződött hazudozást. Kampányfőnöke, Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselő arra emlékeztetett, hogy 440 ezer olyan gépkocsi van ma a fővárosban, amely idősebb, mint tíz esztendő, s amelyekhez sok százezres tulajdonosi, illetve családtagi kör tartozik. Szentkirályi előásott a közelmúltból egy másik nyilatkozatot, ahol a főpolgármester beszél arról, hogy az öregebb automobiloknak befellegzett Budapesten, végleg ki lesznek zárva a nem is oly távoli jövőben a forgalomból. Sokan tényleg földönfutókká válhatnak, miután a legtöbb kisiparosnak, szolgáltatónak, szerelőnek nem telik tízévesnél fiatalabb gépkocsira. Így aztán vagy felhagy az iparral, vagy pedig az általa nyújtott szolgáltatást kénytelen tetemesen megdrágítani a jóval költségesebb autó beszerzését köve­tően. Ez viszont olyan árfelhajtó spirált indíthat el, illetve erősíthet fel, aminek eredményeképpen a fővárosi lét egyre drágább, kényelmetlenebb lesz, és az eddigieknél is többen költöznek el Budapestről az agglomerációba. De hát ez, a konzervatív középosztály elüldözése a célja a gyurcsányista főpolgármesternek, nem? Nem véletlen, hogy már évekkel ezelőtt másfél millió budapestiről beszélt, holott egy és háromnegyed millióan lakják a nemzet fővárosát. Karácsony már korábban is meglebegtette, hogy úgymond „ilyen gyorsan fogják elhagyni Budapestet is” a fideszesek, ahogy távozásra bírták őket a 2019 őszi választás előtt tartott kampányrendezvény helyszínéről.

A corpus delictit, tárgyi bizonyítékot viszont mégis maga a csak és kizárólag baloldaliakkal szóba álló főpolgármester szolgáltatta arra, hogy a tíz évnél korosabb autókat – és persze a gazdáikat – valóban ki akarja űzni Budapestről. Ha ugyanis nem értene az utolsó szóig egyet az Ámon Ada által elmondottakkal, akkor leváltotta vagy fegyelmi büntetésben részesítette volna. Legkevesebb, hogy szavai visszavonására kötelezte volna a fővárosi főosztályvezetőt. De ahogy Walter Katalin minden következmény nélkül nevezhette levágandó pulykáknak a budapestieket, úgy Ámon Adát sem igazította helyre Karácsony. Sőt feltehetően meg is dicsérte a kemény fellépéséért. Hadd fogyjanak ezáltal is a politikailag megbízhatatlan fővárosiak.