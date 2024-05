Pétert az Ég küldte

A magyar emberek egy része már most tudni véli, hogy Magyar Pétert az ég – sőt: az Ég – küldte nekünk, hogy kiárassza ránk mindenható szeretetét, magvas bölcsességeit, a rútakat pedig a kárhozatba taszajtsa. Ahová lép, ott fű nő, ahová pillant, virágba borulnak a fák, tapsikolnak a jázminok. Jelenlétében indokolatlan jókedv támad, dalra fakadnak a madarak, megmozdulnak a halottak, a leprások panaszai enyhülnek. Egy szebb, jobb, bőségesebb élet hírnöke ő. Sőt talán maga a fényhozó, a messiás és az örömhír ő egy személyben. Vagy valami ilyesmi.

Ne ijedjen meg a tisztelt olvasó! Nem én írok ilyeneket, csupán a rajongói levelek, hozzászólások lényegét próbálom visszaadni.

Tudniillik a Magyar Péter Rajongói Klub boldogságos légkörében himnuszok, ódák és virágénekek születnek ezekben a napokban, melyeknek tárgya minden esetben Péter.

A mi Péterünk, aki megtestesült, leszálla közénk, és igét hirdet. „Az Ég küldte!” – sikkantja egyik rajongója. Egy másik: „Nostradamus is megírta.” „Még az égiek is Rá tekintenek” – tódítja a harmadik. Mondataik végén, olykor a közepén is szívecskék.