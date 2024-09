Hazugságözön

Mióta a feleségét diktafonra vevő, családját konyhakéssel sakkban tartó, öngyilkosságot színlelő, mobiltelefont rabló Övcsatos fújja a passzátszelet a magyarországi baloldalon, átlag ellenzékinek igencsak nehéz dolga van, ha be szeretne kerülni a hírekbe. A régebben még hatékony, vízfolyásszerű hazudozással, mezei mocskolódással, elnyűtt O1G-zéssel ma már nem biztos, hogy átüti az ingerküszöböt, amit az összecsokizott nadrágos ember oly magasra tett. Mindenképpen valami förtelmeset, valami rútat kell mondani, akkor esetleg kaphat pár másodpercet – a bulvárrovatban.

E dilemmával küszködhetett a pártjával együtt vészesen fonnyadó Gyurcsányné is, midőn megírta minapi, „fideszes pedofilhálózatról” szóló internetes zsengéjét.

Ugyan a kóros hazudozás sosem állt távol tőle, a gyalázkodás ínyére való, most azért új magaslatokba kellett tornáznia az egy mondatra eső förmedvények számát. Mentségére szóljon: sikerült neki.

A fideszes pedofilhálózat miatt kezdeményezték a mentelmi jogom felfüggesztését. Fenyegetés? Megfélemlítés? Ha a Fideszben azt hiszik, hogy minket el lehet hallgattatni, alaposan melléfogtak, mert én ennek inkább örülök. Elmondom, miért: 2024. február végén sajnálatosan lekerült a napirendről a pedofilbotrány. Pedig mind a mai napig nem bizonyosodott be, kinek az utasítására kapott kegyelmet K. Endre. Nem bizonyosodott be, de sejtjük. Az Orbán család közeli barátjának számító K. Endre ügyében nem született volna kegyelmi határozat, főleg nem, ha azt egyszer korábban már az Igazságügyi Minisztérium nem javasolta, ha nem a legfelső szintről szólnak oda.



Elemezzük az emelkedett mondatokat. Nem holmi „fideszes pedofilhálózat”, hanem Pölöskei Gáborné Áder Annamária jelentette föl rágalmazásért, s emiatt kezdeményezték az Apró unoka mentelmi jogának fölfüggesztését. Pölöskeiné a volt köztársasági elnök, Áder János húga, és a főváros oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának a vezetője volt. Egy köztisztviselő, nem politikus. Róla állította azt Dobrev, hogy „tudott a bicskei pedofil igazgatóról, de mégsem tett semmit”. Mondani sok mindent lehet. Ilyen erővel akár azt is, hogy az Epstein-gyilkosságról is tudnia kellett Pölöskeinének. Viszont elő kell állni a farbával: bizonyítékokkal.

Márpedig Dobrev eddig semmilyen bizonyítékot nem csatolt szavai alátámasztására.

Így jó okkal gondolhatjuk, hogy – férjéhez hasonlóan – beteges hazudozó. S a beteges hazudozókkal pontosan úgy kell eljárni, ahogyan Pölöskeiné tette: be kell perelni.

A szóban forgó K. Endre sosem volt az Orbán családnak sem közeli, sem távoli barátja. Fidesz-tag sem volt. Arról pedig sajnálatos módon még nem érkezett hír, kire voksol négyévente. Nem mintha számítana. Késpengemosolyú Klára így folytatja: „Sejtjük, hogy Orbán tudott a pedofilsegítő kegyelméről, és ő hagyta azt jóvá.” Jé, most már csak tudott róla? Előbb még nem úgy volt, hogy ő szólt oda? Elvesztettem a fonalat. Dobrev szerint a Fideszben „egész hálózat működött” azért, hogy a „saját brancsukhoz tartozó embereket, még a legförtelmesebb bűnökből is tisztára mossák”. Hát akkor elég ramatyul működhetett ez az állítólagos „hálózat”, hiszen K. Endre addigra már kikerült a rácsok mögül, mire a kegyelem utolérte.

Dobrev végül örömét fejezte ki, hogy a bíróság előtt lehetősége lesz „iratokat kikérni, tanúkat meghallgatni, a sejtéseinket bizonyítani”. Értsd: az Apró-unoka eddig bármifajta bizonyíték nélkül hazudozott összevissza. Puszta gonoszságból. Reméljük, a megnyert rágalmazási per után Pölöskeiné a luxusvillát is kiperli Gyurcsányné alól.