A halál dalai

Izrael jelenleg csak nyugati irányban nem harcol – arra ugyanis a tenger kéklik –, és sokan úgy vélik ott, ez a harc már a megmaradásukért folyik. Egy nyugalomban élhető országért. Ennek érdekében felhasználják a térség legerősebb hadseregét, és igénybe veszik az Egyesült Államok katonai támogatását is. Izrael azt ígérte Iránnak, drágán megfizet a keddi támadásért. Küszöbön állhat a válaszcsapás. Iránon is sok múlik: hogy meddig megy el, hogyan kalkulál, mik az érdekei, miközben a világ diplomáciájától csak mérsékelt eredményeket várhatunk. Az ENSZ főtitkárát Izrael most nyilvánította nemkívánatosnak. Az amerikaiak próbálkoznak, de választási kampány van náluk, és ezzel a közel-keletiek is tisztában vannak. Az oroszoknak nem ez a fő gondjuk, a kínaiak ilyesmibe nem avatkoznak be, Európa meg világpolitikai szinten nem több egy rossz viccnél.

De ettől még Európát is eléri a csak látszólag távoli konfliktus, ha akarja, ha nem. (A betolakodáspárti nyugati politika tette csak igazán közelivé a Keletet.) A kérdés, hogy mennyire és meddig. Dániában és Svédországban támadás érte az izraeli nagykövetséget, és nem vészmadárkodni akarunk, de mint említettük, itt vannak a zsidó nagyünnepek, jövő hétfőn ráadásul megemlékezéseket is rendeznek, sok ember mozog frekventált helyeken. Jobb azért vigyázni. A terrorizmus nem kér származási okmányt. Szegedi Molnár Géza színész tébláboló utas volt a bécsi reptéren, amikor egy életre megbénult egy palesztin terrortámadásban. A Hamász sem csak izraelieket és nem is csak zsidókat ölt és rabolt október 7-én.

A terrorizmustól mentes világ mindannyiunk érdeke, akármi legyen a véleményünk, akármilyen közösséghez tartozzunk. Civilizációnk, életformánk a tét. Izrael katonai lépéseiről persze lehet vitatkozni, sőt az izraeliek is megteszik, legfeljebb nem az óvóhelyen, amikor a magasból rakéták hullanak és „szirénák énekelnek”.

A Fülöp-szigeteken megfigyeltek egy különös gyilkossági indítékot: halállal lakolhat az, aki hamisan énekel a karaokebárban. (Állítólag Sinatrától a My Wayt sok tulaj nem is teszi fel emiatt.) Pár éve egy fiatalembernek a biztonsági őr párszor szólt, majd egyszerűen lepuffantotta. Azt, hogy ki énekel hamisan, az adott pillanatban erősebb mondja meg. Akárcsak ma a Közel-Keleten.