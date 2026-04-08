Támogatás a Fehér Házból

Nem az ellenzéki kihívóé volt a kedd. Igaz, erre nem is számíthatott a nálunk az elmúlt két évtizedben példátlanul magas szintű amerikai látogatás napján, amelyen fontos barát érkezett fontos baráthoz – neki pedig a telefonnyomkodás maradt az általa és környezete által felépített párhuzamos valóságban. Emlékezzünk, Magyar Péter előzőleg azt mondta: J. D. Vance amerikai alelnök nem is Orbán Viktor támogatására érkezik Budapestre, mire tegnap kiderült, hogy de, nagyon is, maga mondta el, saját szavaival. Sőt a délután tartott nagygyűlés népes hallgatóságát lenyűgözve telefonon a főnökét, Donald Trump elnököt is kapcsolta váratlanul, aki ugyanezt erősítette meg a Fehér Házból.

Magyar egyébként a feltevését azzal indokolta, hogy az ameri­kaiak „nem tolnak meg egy vesztes kampányt”, mire az is kiderült, Vance a kormánypártok győzelmére számít vasárnap. (Biztos csak véletlen egybeesés, de a Rácz András nevű „orosz- és ukránszakértő” is Magyarral egybehangzóan beszélt, hol másutt is, mint az amerikai háttérhatalom szebb napokat látott szócsövében, a The Washington Postban: „Orbán nem nyerő pályán halad, márpedig az furán hangzik, hogy az Egyesült Államok egy lúzerre tegye a tétjét.” Nagyon könnyű feloldani ezt az ellentmondást: nem gondolják őt „lúzernek”.) Magyar továbbá azt is feltételezte: Vance azért kelhet át az óceánon, hogy magyar katonákat kérjen Iránba, talán úgy vélve, kevés oda az amerikaiak bő egymilliós hadserege. Erre fel Budapesten Vance nem kért magyar katonákat.

De maradjunk a valóságnál, elrugaszkodva a lájkmozgalom képzelt világától. A világ legerősebb országának – és legfontosabb NATO-szövetségesünknek – alelnöke a kampányhajrára érkezett hazánkba, viszont a magyar–amerikai barátság napján általa elmondottak messze túlmutatnak a választásokon és az Orbán Viktornak címzett személyes dicséreteken. J. D. Vance kiállt legfontosabb közös értékeink, így a nemzeti szuverenitás mellett – feltűnően sokat és hosszasan bírálva a Magyarországot a nemzeti megfontolásai miatt kipécéző Brüsszelt –, ahogyan az istenhit és a hagyományos családpolitika mellett, illetve a tömeges bevándorlással szemben is.

– Magyarország rendre legyőzte azokat, akik a szuverenitását veszélyeztették – mondta egyik legfontosabb mondatával, Kossuth Lajost és az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesét, Kováts Mihályt is beleszőve beszédébe.