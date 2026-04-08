95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Támogatás a Fehér Házból

A J. D. Vance által elmondottak messze túlmutatnak a választásokon és az Orbán Viktornak címzett személyes dicséreteken.

Szőcs László
orbán viktor, fehér ház, Vance, donald trump, Választás 2026, Magyar Péter, 2026. 04. 08.
Nem az ellenzéki kihívóé volt a kedd. Igaz, erre nem is számíthatott a nálunk az elmúlt két évtizedben példátlanul magas szintű amerikai látogatás napján, amelyen fontos barát érkezett fontos baráthoz – neki pedig a telefonnyomkodás maradt az általa és környezete által felépített párhuzamos valóságban. Emlékezzünk, Magyar Péter előzőleg azt mondta: J. D. Vance amerikai alelnök nem is Orbán Viktor támogatására érkezik Budapestre, mire tegnap kiderült, hogy de, nagyon is, maga mondta el, saját szavaival. Sőt a délután tartott nagygyűlés népes hallgatóságát lenyűgözve telefonon a főnökét, Donald Trump elnököt is kapcsolta váratlanul, aki ugyanezt erősítette meg a Fehér Házból.

Magyar egyébként a feltevését azzal indokolta, hogy az ameri­kaiak „nem tolnak meg egy vesztes kampányt”, mire az is kiderült, Vance a kormánypártok győzelmére számít vasárnap. (Biztos csak véletlen egybeesés, de a Rácz András nevű „orosz- és ukránszakértő” is Magyarral egybehangzóan beszélt, hol másutt is, mint az amerikai háttérhatalom szebb napokat látott szócsövében, a The Washington Postban: „Orbán nem nyerő pályán halad, márpedig az furán hangzik, hogy az Egyesült Államok egy lúzerre tegye a tétjét.” Nagyon könnyű feloldani ezt az ellentmondást: nem gondolják őt „lúzernek”.) Magyar továbbá azt is feltételezte: Vance azért kelhet át az óceánon, hogy magyar katonákat kérjen Iránba, talán úgy vélve, kevés oda az amerikaiak bő egymilliós hadserege. Erre fel Budapesten Vance nem kért magyar katonákat.

De maradjunk a valóságnál, elrugaszkodva a lájkmozgalom képzelt világától. A világ legerősebb országának – és legfontosabb NATO-szövetségesünknek – alelnöke a kampányhajrára érkezett hazánkba, viszont a magyar–amerikai barátság napján általa elmondottak messze túlmutatnak a választásokon és az Orbán Viktornak címzett személyes dicséreteken. J. D. Vance kiállt legfontosabb közös értékeink, így a nemzeti szuverenitás mellett – feltűnően sokat és hosszasan bírálva a Magyarországot a nemzeti megfontolásai miatt kipécéző Brüsszelt –, ahogyan az istenhit és a hagyományos családpolitika mellett, illetve a tömeges bevándorlással szemben is. 

– Magyarország rendre legyőzte azokat, akik a szuverenitását veszélyeztették – mondta egyik legfontosabb mondatával, Kossuth Lajost és az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesét, Kováts Mihályt is beleszőve beszédébe. 

A szuverenitás megtartása a mai átalakuló, felbolyduló világban különösen aktuális és fontos feladat itt, nálunk is, amikor nemcsak háborúk, ukrán fenyegetések és zsarolás, illetve feleslegesen oroszellenes brüsszeli szempontok veszélyeztetik energiabiztonságunkat, de külföldi, brüsszeli és ukrán beavatkozás árnya vetül a vasárnapi országgyűlési választásokra is. 

J. D. Vance nem mellesleg éppen annak a vizsgálatnak a vezetője is Washingtonban, amely annak jár utána: hogyan igyekeztek az ukránok – mint arra az USA hírszerzése fényt derített – a nekik juttatott amerikai adófizetői dollárszázmilliókból visszautalni Joe Biden demokrata párti elnök választási kampányába. 

De majd elfelejtettük: Magyar Péter a már említett okosságokon felül még az is mondta, ha ő lesz a miniszterelnök, akkor is szoros lesz a kapcsolatuk az amerikai adminisztrációval. Mint pedig a maga alig kétéves politikai tapasztalatával hozzátette: „A politikában nincs barátság.” De, van, számtalan példa igazolja, a tegnapi is. Legfeljebb neki ebben nem osztanak lapot sem itthon, sem Európában, sem a tengerentúlon. Hiába kapcsolná telefonon mondjuk Manfred Webert vagy Volodimir Zelenszkijt a Tisza kampányzárója közönségének.
 

 

               
       
       
       

add-square J.D. Vance magyarországi látogatása

J. D. Vance szerint Orbán Viktornak köszönhető, hogy kevesebbet fizetünk az energiáért, mint más országok + videó

J.D. Vance magyarországi látogatása 20 cikk chevron-right

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

J. D. Vance útját barátság érlelte

Itália alkonya

A történelemnek sose lesz vége

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bekövetkezett, amitől Magyar Péter végig rettegett, pánikolnak a tiszások

Ezt az őrült ámokfutást még sokáig emlegetni fogják a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu