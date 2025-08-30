„Azért a víz az úr!”

(Petőfi Sándor)

Az Ahol a labda lesz, G. Fodor Gáborral közös, szombati rovatunkban az elmúlt hetekben egy minisorozat részeként, „könnyed” nyári gyakorlatként mutattam be azokat a mesterkedéseket, amelyeket a hatalmi elitek azért vetnek be, hogy a demokrácia látszatának, a szabad választás eszméjének a fenntartása mellett saját maguknál tartsák a politikai folyamatok fölötti ellenőrzést. Ezeket a mesterkedéseket én a nép elleni immár totálissá vált háború nemtelen eszközei­nek tekintem. Ezeket manapság leginkább az úgynevezett populista pártokkal és vezetőikkel szemben alkalmazzák.

A populista jelzőt sértésnek, megbélyegzésnek szánják, de az pontosan tükrözi a két világkép közti különbséget, ezért azt maguk az érintettek is bátran és büszkén használhatják magukra, hiszen egy demokratikus társadalomban az nem szitokszó, hanem dicséret.

Ha egy politikai pártra, képviselőre valaki azt mondja, hogy népbarát – a populista kifejezés nagyjából ezt jelenti –, nem tekinthető sértésnek, az a jelzőt ellene használó, megbélyegző szándékot minősíti. A demokrácia fogalmába a nép annyira mélyen bele van foglalva, hogy onnan kioperálni nem lehet – a populista politika szóösszetétel tautológia, kétszer nevezi meg ugyanazt a jelenséget, a demokráciát.

A demokrácia pedig oly divatos politikai rendszere a jelen kornak, hogy azzal szembe menni nem veszélytelen vállalkozás, és ezt ezek az elitek kiválóan tudják, az úgynevezett diszfunkciók kiküszöbölésére más szerkezeti megoldások után kell nézniük. Ilyen diszfunkció a szemükben az, hogy időnként az emberek, a többség nem azokat választja meg, akiket ők szeretnének. De diszfunkció szerintük az is, ha az úgynevezett szakértőket vagy az ideológiai korlátokat figyelmen kívül hagyva dönt egy kormány úgy, ahogy azt az emberek akarják, és hiába próbálja a kórus tovább erősítgetni, hogy nem szabad vagy nem lehet megtenni. Például, hogy ne menjünk túl messzire: kerítést építeni az államhatárra vagy csökkenteni a rezsit, kordában tartani az inflációt, kimaradni egy háborúból…