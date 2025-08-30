Ahol a labda lesz

idezojelek Valami Amerika? idezojelek

Ha a bírói hatalmi ág belekeveredik a politikába, akkor elveszíti szakmai hitelét.

Szájer József
Szájer József
idezojelekAmerikabíróságSOROS NGO-kTrump 2025. 08. 30. 6:30

„Azért a víz az úr!” 
(Petőfi Sándor)

 

Az Ahol a labda lesz, G. Fodor Gáborral közös, szombati rovatunkban az elmúlt hetekben egy minisorozat részeként, „könnyed” nyári gyakorlatként mutattam be azokat a mesterkedéseket, amelyeket a hatalmi elitek azért vetnek be, hogy a demokrácia látszatának, a szabad választás eszméjének a fenntartása mellett saját maguknál tartsák a politikai folyamatok fölötti ellenőrzést. Ezeket a mesterkedéseket én a nép elleni immár totálissá vált háború nemtelen eszközei­nek tekintem. Ezeket manapság leginkább az úgynevezett populista pártokkal és vezetőikkel szemben alkalmazzák.

A populista jelzőt sértésnek, megbélyegzésnek szánják, de az pontosan tükrözi a két világkép közti különbséget, ezért azt maguk az érintettek is bátran és büszkén használhatják magukra, hiszen egy demokratikus társadalomban az nem szitokszó, hanem dicséret. 

Ha egy politikai pártra, képviselőre valaki azt mondja, hogy népbarát – a populista kifejezés nagyjából ezt jelenti –, nem tekinthető sértésnek, az a jelzőt ellene használó, megbélyegző szándékot minősíti. A demokrácia fogalmába a nép annyira mélyen bele van foglalva, hogy onnan kioperálni nem lehet – a populista politika szóösszetétel tautológia, kétszer nevezi meg ugyanazt a jelenséget, a demokráciát.

A demokrácia pedig oly divatos politikai rendszere a jelen kornak, hogy azzal szembe menni nem veszélytelen vállalkozás, és ezt ezek az elitek kiválóan tudják, az úgynevezett diszfunkciók kiküszöbölésére más szerkezeti megoldások után kell nézniük. Ilyen diszfunkció a szemükben az, hogy időnként az emberek, a többség nem azokat választja meg, akiket ők szeretnének. De diszfunkció szerintük az is, ha az úgynevezett szakértőket vagy az ideológiai korlátokat figyelmen kívül hagyva dönt egy kormány úgy, ahogy azt az emberek akarják, és hiába próbálja a kórus tovább erősítgetni, hogy nem szabad vagy nem lehet megtenni. Például, hogy ne menjünk túl messzire: kerítést építeni az államhatárra vagy csökkenteni a rezsit, kordában tartani az inflációt, kimaradni egy háborúból…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A „más” módszerek közé tartozik a többségi, parlamenti típusú döntések, bíróságra terelése, illetve a bíróságok politikai célú felhasználása.
Kezdjük az előbbivel. Az elmúlt évtizedekben egyre több esetet, törekvést láttunk erre és a legkirívóbb példákra a politika vagy a jog iránt kevésbé érdeklődők is emlékeznek. Magyarországon a halálbüntetést nem a büntető törvénykönyv megalkotására jogosult, az Országgyűlés, hanem az Alkotmánybíróság törölte el.

Miben különbözik a kétféle döntéshozatal?

A népképviseleti testületekhez választott politikusok tartoznak, nekik a következő választáson ki kell állniuk a választópolgárok elé és el kell számolniuk a nevükben meghozott határozatokkal, minden egyes leadott szavazattal. A bírói székben nem a polgárok által közvetlenül választott személyek ülnek – van ugyan néhány kivétel az angolszász világban, de erre még visszatérek. Oda elnöki, miniszteri kinevezéssel, egyes, például alkotmánybíróságok esetén parlamenti szavazással jutnak a bírók. Nekik a jogszabályokat kell alkalmazniuk és ugyan az ítéleteket indokolniuk kell, nem tartoznak politikai elszámolással.

Fontos különbség, hogy amíg a parlamentek általános politikai felelősséggel bírnak egy-egy ország sorsa, gyarapodása, fennmaradása iránt, addig a bírák „csak” alkalmazzák a mások által alkotott jogot. Persze ők sem felelőtlenek, őket is az államuk védelmének kell vezetnie, nekik is lojálisnak kell lenniük a nemzeti közösség iránt, amelyben működnek, ahonnan a fizetésüket kapják, azonban az ő működési logikájuk más, ők végső soron inkább az eljárásért, annak szabályos voltáért felelősek, semmint az eredményért. Ahogy azt John G. Roberts főbíró 2005-ös amerikai szenátusi meghallgatásán a bírák oldaláról a képviselőknek oly ékesszólóan elmondta: „Minden bíró tisztában van azzal, hogy több millió ember szavazott önökre, de senki sem szavazott ránk. Ez azt jelenti, hogy az az önök felelőssége, hogy a nép politikai preferenciáit képviseljék.”

Ha egy döntést kiveszünk a törvényhozás köréből és a bíróságra tesszük át, azzal megszűnik az eredményre a többségi, demokratikus hatás lehetősége. A törvényhozók, ha szerintük az általuk alkotott szabályokat a bíróság nem megfelelően alkalmazza, ha a szabály félreérthető, vagy netán a bíró értelmezi helytelenül, még mindig dönthetnek úgy, hogy megváltoztatják a szabályt. Ilyenkor óriási felhördülés szokott hallatszani, pedig csak a hatalmi ágak elválasztásának normális működését látjuk: a jogalkotó jogot alkot, a bírák alkalmazzák azt.

A kétféle döntés abban is eltér, hogy a bírók egyedül vagy kisebb csoportban, zárt ajtók mögött döntenek, a képviselők viszont nyilvános tanácskozásban és testületben, mindenki értesülhet róla. Az eseti bírósági ítélet konkrét ügyben – a jogorvoslatok kimerítése után – végleges, a parlamenti törvényeket megfelelő többséggel később változtatni lehet. A bírók képzett jogászok, a képviselői tisztség laikus foglalatosság, a szakmai, jogi tudás ott nem előfeltétel.
A progresszív jogtudomány, a nyomásgyakorló csoportok, nemzetközi szervezetek hosszú ideje ösztönzik, erőltetik, hogy a „hozzáértő” bíróságok ítéljenek inkább a fontos társadalmi kérdésekben. A társadalmi kihatású döntések azonban nem a szakértők privilégiumai, azok minden választó polgárt érintenek, ezért a többség ellenőrzését – legalább közvetetten – biztosítani kell.

A nyomásgyakorló csoportok nem önzetlenségből teszik ezt: sokkal kevesebb munkával jár nekik, sokkal inkább kecsegtet sikerrel – minden kifinomult manipulációs készségüket beleszámítva is – a döntéshozatal partvonalán kívülről meggyőzni egy bírót a saját igazukról (rögeszméjükről, kinek mi tetszik), mint mondjuk egy kétszáz fős parlamentet.

Talán nem tévedünk, ha arra figyelünk, amit a legravaszabbak tesznek! Soros György nem állami, nem választott, hazai és nemzetközi befolyásoló szervezetei már régóta hatásosan alkalmazzák a technikát: érzékenyítik a bírókat, beadványokkal, próbaperekkel, sajtónyomással igyekeznek terelni a nekik jobban tetsző irányba a döntéseket és vannak ennél közvetlenebb eszközeik is. 

Épp az ő szervezeteik figyeltek fel arra a páratlan lehetőségre, hogy az Egyesült Államok sajátos jogrendszere miatt – ahol bizonyos ügyészi, de még bizonyos bírósági jellegű tisztségekre a közvetlen választás is lehetséges – direkt módon tudják befolyásolni az igazságszolgáltatást. A kampányukhoz nyújtott anyagi támogatással. Gurulnak a dollárok, az amerikai nagyvárosokat pedig elárasztja a woke-engedékenység miatti többletbűnözés. Kezdetben csendben tették, ma ettől zajos Amerika.

Jól jöttek a megbízható belső szövetségesek az amerikai Demokrata Pártnak akkor is, amikor Donald Trump személye ellenében tudták az igazságszolgáltatást mozgósítani. Elnöksége alatt azért, hogy akadályozzák a munkát, aztán azért, hogy el se indulhasson többet a választáson. Nem jött össze!

Ezzel át is tértünk a kérdés másik felére, a politika kriminalizálására, az igazságszolgáltatás nemszeretem politikusokkal szembeni furkósbotként való használatára. Mert itt nagyon látványos a diszkrimináció. Akit szeretnek, azt mentelmi joggal védik meg akár a köztörvényes eljárások ellen is. 

Látjuk mit tesz (mit nem tesz!) az Európai Parlament a Magyar Péter-ügyben, de azt is, hogy Joe Biden utolsó elnöki döntésével előre kegyelmet adhat a saját fiának…

A bírák és a törvényhozások közti viszony nem csak Amerikában bír fontos különleges jellemzőkkel. Ezért sehol nem mindegy, hogy egy-egy ügyben milyen hatalmi ág dönt. Olaszországban az egykor erős kommunista párt ugyan vezetői pozíciókat nem kaphatott, de az akkori hallgatólagos belső hatalmi alkuk szerint az egyetemi szférához és az igazságszolgáltatáson belüli befolyáshoz hozzájuthatott. Amikor a Berlusconi elleni per- és vádcunamin álmélkodtunk, láttuk, hogy ott is arra ment ki a játék, hogy a balos politikai elitek megakadályozzák, hogy újra miniszterelnök lehessen. Az sem jött össze! Silvio bátyánkat a választott tisztségektől eltiltotta a bíróság, mégis az Európai Parlament képviselője lett. A miniszterelnöki posztról pedig inkább a német kancellár váltotta le, nem bírósági ítélet.

A Marine Le Pen közügyektől való eltiltását, ezzel a következő elnökválasztáson való elindulását kimondó bíró még csak nem is titkolta, hogy a döntéssel politikai célt akar szolgálni. Az ítélet a demokrácia szemszögéből nem ártatlan: a legesélyesebb lehetséges jelöltet diszkvalifikálták! De Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, Nicolas Sarkozy volt francia elnök, Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen – mind népbarátnak gúnyolták őket is az ellenfeleik! – indított eljárások is lényegüket tekintve hasonlóak, nem hiányoznak ott a vaskos politikai elfogultságok. A német AfD betiltása ellen maga J. D. Vance alelnök emelte föl a szavát. Amikor a bírói ág hatalmat gyakorol, de feltűnő, hogy a célja pőrén politikai, a demokrácia eszményét éri súlyos sérülés. Ez ellentétes a bírói hatalmi ág alapját adó alkotmányos szabályokkal.

Nem lehet persze távolból megítélni, hogy az érintettek – akár az idézett esetekben is – elkövették-e a nekik felrótt cselekményeket. A bíróságokat pont azért tartják, hogy ezt kétség nélkül helyettünk is megállapítsák. Az is igaz, hogy a bíróság előtt egy konkrét ügyben aligha számít, hogy mások ugyanazért a cselekményért nem kapnak büntetést. Próbálja bárki az őt gyorshajtásért megbírságoló rendőr intézkedését azzal megúszni, hogy arra hivatkozik, hogy vele együtt tízen mások is átlépték a sebességhatárt, és azokat nem büntették meg: tehát őt sem szabad! Nem fog menni! Ha viszont minden héten, ugyanott, mindig egyes konkrét személyt bírságolnak meg, ráadásul olyanért, amiért mást nem, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy rendszerszerűen diszkriminatív az eljárás.

A vak is látta a Trump, a Berlusconi, a Le Pen elleni eljárásokból kilógni a politikai lólábat. A politikusok ugyanúgy kötelesek betartani a jogot, mint bárki más. Elmúltak azok az idők, amikor XIV. Lajos maga volt a törvény. De a jogot a bírói hatalmi ágnak is be kell tartania és pártatlanul kell alkalmaznia! Az utcán politikai célokért tüntető vagy bizonyos politikai koncepciós eljárásokban asszisztáló bírók a pártatlan ítélkezésbe vetett polgári bizalmat, a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét aknázzák alá.

Magyarországon még nem tartunk ott, ahol Amerika van, de vannak rossz előjelek. A minap felháborodással fogadták egyes, politikai célok nevében az utcán tüntető bírók – a tüntetés eleve demokratikus nonszensz volt! – Schmidt Mária professzor róluk szóló kritikus írását. Pedig a vita még csak nem is azonos súlycsoportban zajlott, mert a konkrét politikai határsértő tettre mindössze egy vélemény volt a válasz, még ha indulatos is. Ha a bírói hatalmi ág belekeveredik a politikába, akkor elveszíti hitelét. Onnan nem lesz már visszaút a függetlennek mondott talárok mögé. Nagy a tét. Jobb megelőzni, mielőtt itt is „valami Amerika” lesz!

Borítókép: Szájer József (Fotó: Fotó: Kurucz Árpád / MW)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIrán

A kontinens lejtőre került

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekAusztria

A magyar ellenállás diadala

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszélhámosság

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu