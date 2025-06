Vespa-sikersztori: minden a 8-as műhelyben kezdődött

A háborút követő újjáépítés során a pontaderai Piaggio üzemben a 8-as műhelyben működött a Kísérleti Osztály, ahol a konstruktőrök a legjobb szakemberekkel közösen dolgoztak. Itt született meg a Vespa robogó ötlete, és itt készítették el az első prototípusokat is; kézzel formálták a vázat, a karosszérialemezeket, és kézzel készítették el azokat a homok öntőformákat is, amelyek segítségével aztán az új benzinmotort elkészítették. Ezekkel a gépekkel aztán a megbízott sofőrök több tízezer kilométert mentek az utakon, mielőtt sorozatgyártásba került a jellegzetes formájú robogó. A Kísérleti Osztály alkalmazottai egyedi, kék-bronz színű kitűzőt viseltek, ez jogosította fel őket a 8-as műhelybe való belépésre, ahová mások nem mehettek be.

A jellegzetes kék-bronz színkombináció köszön vissza a most bejelentett Officina 8 limitált szérián, ami a Primavera – 50, 125 és 150 köbcenti – és Gtv – 310 köbcenti – modelleknél választható. A karosszériát matt finissel rendelkező Blu Officina 8 nevű színre fényezik, az alumíniumdíszek selymes fényűek, és nem spóroltak a bronzdíszekkel sem. A robogóhoz mellékelt dokumentáció egyedi fényezésű acéldobozban érkezik, és helyet kap még ott egy, az Officina 8 életét bemutató kiadvány is.

A gyári kiegészítők között a tárolódoboz és bukósisak – mindkettő Blu Officina 8 színű – mellett okostelefon-kompatibilis kesztyűk is vannak. Azokra is gondoltak, akik nem akarják rögtön a robogót megvenni, hiszen divatkollekciót is piacra dobtak Vespa Officina 8 Apparel néven. Ebben széldzseki, kapucnis pulóver, póló, hátizsák és kulcstartó is van.