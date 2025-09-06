240-nel száguldottunk a zalaegerszegi tesztpálya döntött kanyarjaiban

„Ha nyúl vagy madár kerül eléd az úton, eszedbe ne jusson kikerülni, inkább üsd el” – hangzott el a ZalaZone nagy sebességű oválpályáján tartott eligazításon, mielőtt felhajthattunk a pár hónapja elkészült aszfaltcsíkra a nagy teljesítményű Mercedes-AMG modellekkel. Nem hangzik jól, de itt tényleg nem babra ment a játék, ugyanis

50-100 millió forint értékű, 400-600 lóerős autókat adtak oda a sajtó munkatársainak,

akiktől azt várták, hogy ülésbeállítás után szinte rögtön 200 km/h körüli tempóval róják a köröket egy ismeretlen pályán, amelynek kanyarjai olyan meredeken dőlnek, hogy rajtuk állva gumitalpú tornacipőben is lecsúszik az ember (kipróbáltam). A 47 fokos dőlésszög több mint 100 százalékos emelkedést jelent (akkor mondunk 100 százalékosnak egy emelkedőt, ha egy méteren egy métert emelkedik, ami pont 45 fokos dőlés, a derékszög fele).

Fontos utasítások hangzottak el az eligazításon, mert az oválpálya veszélyes környezet amatőrök számára

Fotó: Mercedes

Egy ilyen meredek kanyarban egész másképp viselkednek az autók, mint sík aszfalton haladva, ami nagy elővigyázatosságot igényelt a sofőrök részéről, pláne úgy, hogy folyamatosan egymást követve, ugyanabban a sávban, menetoszlopban haladtunk 8-10 autóval. Természetesen egyéb intelmeket is kaptunk, a legfontosabb a megfelelő sebesség és követési távolság tartása volt, amiben centiméteres pontosságú, ultra precíz GPS-es berendezések segített minket minden autóban.

200 km/h körüli kanyarodáskor azért rendesen izzad az ember tenyere vezetés közben

Fotó: Mercedes

A ZalaZone új oválpályáján 950 méter hosszúak az egyenesek, a parabola alakú kanyarok 1275 méter hosszúságban, és 350 méteres sugarú ívvel kötik össze őket. 16 méter széles az aszfaltcsík, amelyre négy darab, egyenként 3,75 méteres sávot festettek fel. Ezek különböző sebességek elérését teszik lehetővé, száraz időben

a legkülsőben akár 270-280 km/h-val is lehet tartósan haladni,

ami még egy nagy teljesítményű modern autónak is komoly megterhelést jelent. Nem csoda, hogy a legfelső sáv használatához külön képesítés szükséges, még egy vezetéstechnikai oktató számára is. Az aszfalt érdessége inkább a közutakhoz, és nem a versenypályákhoz hasonló.

Mennyire viselkedik másképp egy autó az oválon?