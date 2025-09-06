autós videóZuglóautós hír

Bosszantó szituáció alakult ki Zuglóban, sok autós dühöngött a buszok miatt

Nem történt szabálytalanság, mégis két sávot blokkoltak a figyelmetlen buszvezetők.

2025. 09. 06. 12:30
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának felvétele a Thököly út és a Róna utca kereszteződésében készült szeptember 4-én. Egy csuklós BKK-busz a forgalmi lámpánál úgy áll meg, hogy teljes szélességében elzárja a Róna utca kétsávos keresztirányú forgalmát.

Az eset pikantériája, hogy mire a következő zöld jelzés érkezett a Róna utca irányába, egy másik csuklós busz pontosan ugyanígy keresztbe állt, ismét feltartva az ott várakozó autósokat. A beküldő szerint a videón nem látszik, de az előző zöldnél egy szóló busz szintén lefoglalta az egyik sávot, így a kereszteződésben már amúgy is torlódás alakult ki.

Ez a helyzet jól mutatja, hogy a kereszteződés forgalomtechnikai kialakítása és a buszsofőrök előrelátásának hiánya együtt okozza az ilyen bosszantó szituációkat – a pirosnál persze meg kell állni, de közben a teljes Róna utcai forgalom is percekre megbénulhat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
