Bosszantó szituáció alakult ki Zuglóban, sok autós dühöngött a buszok miatt

A Bpiautósok olvasójának felvétele a Thököly út és a Róna utca kereszteződésében készült szeptember 4-én. Egy csuklós BKK-busz a forgalmi lámpánál úgy áll meg, hogy teljes szélességében elzárja a Róna utca kétsávos keresztirányú forgalmát.

Az eset pikantériája, hogy mire a következő zöld jelzés érkezett a Róna utca irányába, egy másik csuklós busz pontosan ugyanígy keresztbe állt, ismét feltartva az ott várakozó autósokat. A beküldő szerint a videón nem látszik, de az előző zöldnél egy szóló busz szintén lefoglalta az egyik sávot, így a kereszteződésben már amúgy is torlódás alakult ki.

Ez a helyzet jól mutatja, hogy a kereszteződés forgalomtechnikai kialakítása és a buszsofőrök előrelátásának hiánya együtt okozza az ilyen bosszantó szituációkat – a pirosnál persze meg kell állni, de közben a teljes Róna utcai forgalom is percekre megbénulhat.