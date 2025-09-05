autós videóautós hírgyalogátkelő

Magasról tett a gyalogosokra a taxis, drága fuvar lett a vége + videó

Nem vette észre, hogy mögötte egy rendőrautó van, amelynek utasai minden látnak.

2025. 09. 05.
A Bpiautósok olvasója a Keleti pályaudvarnál rögzített egy tanulságos jelenetet fedélzeti kamerával. A lámpa már jó ideje pirosat mutatott az autósoknak, így a gyalogosok tömege indult meg a többsávos út zebráján keresztbe. Egy taxis azonban úgy döntött, hogy a piros jelzés és a gyalogosok sem állíthatják meg: szabálytalanul továbbhaladt – látszólag egy új fuvar reményében…

A meglepetés azonban nem váratott sokáig magára: mögötte ugyanis éppen egy rendőrautó haladt, amely azonnal a nyomába eredt. Hogy pontosan milyen büntetés járt a szabályszegésért, azt nem tudni, de egy biztos: aligha dicséretet kapott a taxis.

 

