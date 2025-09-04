autós videóautós hírvasúti átjáró

Élete hibáját követte el az idős sofőr a vasúti átjáróban + videó

Veszélybe került az élete, miután letörte a sorompót, és a síneken állt meg az autójával.

2025. 09. 04. 11:12
Forrás: Polskie Linie Kolejowe
Évente körülbelül 170 baleset történik a lengyelországi vasúti átjárókban, és ezekből több tucat halálos. A lengyel vasúttársaság most „Biztonságos átkelés” néven kampányt indított, amelyben felhívják a figyelmet a vasúti átjárókon történő átkelések veszélyeire. Figyelemfelhívó videójukban az látható, ahogy 2025. augusztus 18-án, 12.28-kor baleset történt egy vasúti átjáróban a Granowo-Stęszew útvonalon. Egy Opel Meriva először letörte a sorompót, majd a síneken állt meg. Ekkor a sofőrje érzékelte, hogy baj van, már hátramenetbe is tette a váltót, hogy letolasson a sínekről, amikor a járműve ütközött a Wielkopolska Railways vonatával. Túlélte az idős férfi, de megsérült, kórházba szállították Grodzisk Wielkopolskiban. Az incidens következtében a vonatforgalom az útvonalon körülbelül két órára szünetelt, a vonat és a sorompó is megsérült.

A baleset női szemtanúja dicséretet érdemel, mivel sorompóvezérlőn található sárga matricát észrevette és használta. Miután hívta a 112-t, megadta a matricán található egyedi átjárószámot. Ez biztosította, hogy a segítség gyorsan és a megfelelő helyre érkezzen.


 

