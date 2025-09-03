Centiken múlt a frontális baleset, többen is hibáztak az M5-ös felhajtójánál + videó

A Bpiautósok olvasója küldte be az alábbi felvételt, amelyen egy érdekes szituáció látható. A sofőr maga is szabályt sértett, mégis szerette volna, hogy a videóját bárki láthassa, mert úgy érzi, az mások számára is tanulságos lehet.

„Az M5-ös autópályáról lejőve, a lehajtó után közvetlenül balra akartam kanyarodni, ezért nem soroltam be a többi autós elé, inkább a forgalomtól elzárt területen, a halszálka felfestésen maradtam” – írta a beküldő.

A felvételen tisztán látszik, hogy a zöld Volkswagen egyterű nagy tempóval halad a védett úton, jogosan élve elsőbbségével. Az ezüstszínű Mercedes C-osztály sofőrje azonban kellő körültekintés nélkül kanyarodik ki elé, és ekkor következik az a pillanat, amikor csak a Volkswagen sofőrjének bravúros manővere akadályozza meg a balesetet.