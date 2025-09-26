Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

M1-M7forgalomfigyelőMagyar KözútBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemautópálya-szakasz

Megmutatták, hogyan működik az M1–M7-es új okosautópálya-szakasza + videó

Világviszonylatban is egyedülálló és sok hasznot hozhat a sztráda forgalmát valós időben modellező rendszer. Íme, néhány új információ, illetve két videó a Magyar Közút és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös fejlesztéséről.

2025. 09. 26. 9:06
Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdte működését az M1–M7-es autópályán kiépített egyedülálló rendszer, amelynek részeként a Magyar Közút munkatársai a mintegy nyolcszáz méternyi közös budaörsi szakaszon 39 különböző szenzort helyeztek el. Ezek valós időben figyelik a járművek mozgását a kijelölt sztrádarész mindkét oldalán, az így keletkezett információkat pedig folyamatosan továbbítják a cég adatközpontjában elhelyezett szuperszámítógépbe.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjármű-technológia Tanszékének munkatársai elvégezték a kihelyezett műszerek (radarok, lézeralapú távérzékelők, hőkamerák és különböző látószögű optikai kamerák) kalibrálását, valamint kidolgozták és betanították azokat a mesterségesintelligencia-alapú modelleket, mely így mára az okosautópálya-rendszer képessé vált előállítani a kijelölt útszakasz teljes digitális leképezését.

Ebben a „digitális iker” néven futó modellben valós időben jelenik meg az autópálya összes tereptárgya, valamint az ott közlekedő valamennyi jármű is. Így olyan információkkal tudja ellátni a sofőröket, amelyeket az adott autók saját szenzorok hiányában vagy elhelyezkedésük miatt képtelenek szolgáltatni, emellett a fejlesztés ideális lehetőséget teremt a vezetőtámogató vagy önvezető rendszerek tesztelésére is.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu