Megmutatták, hogyan működik az M1–M7-es új okosautópálya-szakasza + videó

Megkezdte működését az M1–M7-es autópályán kiépített egyedülálló rendszer, amelynek részeként a Magyar Közút munkatársai a mintegy nyolcszáz méternyi közös budaörsi szakaszon 39 különböző szenzort helyeztek el. Ezek valós időben figyelik a járművek mozgását a kijelölt sztrádarész mindkét oldalán, az így keletkezett információkat pedig folyamatosan továbbítják a cég adatközpontjában elhelyezett szuperszámítógépbe.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjármű-technológia Tanszékének munkatársai elvégezték a kihelyezett műszerek (radarok, lézeralapú távérzékelők, hőkamerák és különböző látószögű optikai kamerák) kalibrálását, valamint kidolgozták és betanították azokat a mesterségesintelligencia-alapú modelleket, mely így mára az okosautópálya-rendszer képessé vált előállítani a kijelölt útszakasz teljes digitális leképezését.

Ebben a „digitális iker” néven futó modellben valós időben jelenik meg az autópálya összes tereptárgya, valamint az ott közlekedő valamennyi jármű is. Így olyan információkkal tudja ellátni a sofőröket, amelyeket az adott autók saját szenzorok hiányában vagy elhelyezkedésük miatt képtelenek szolgáltatni, emellett a fejlesztés ideális lehetőséget teremt a vezetőtámogató vagy önvezető rendszerek tesztelésére is.