7600 lóerős a legújabb Lamborghini, és egyetlen kereke sincs

A Tecnomar for Lamborghini 101FT azoknak szól, akik a vízen is gyorsan szeretnek közlekedni.

Gulyás Péter
2025. 09. 25. 15:23
Lamborghini jacht Forrás: Lamborghini
Már sok éve tart a Lamborghini és az olasz hajógyártó, a Tecnomar együttműködése, amelynek legújabb gyümölcse a Monaco Jacht Show-n bemutatott 101TF nevű luxusjacht. Ez a 30 méteres hajó aprónak mutatja a mellette parkoló Lamborghini Fenomeno szupersportautót is, amellyel a színválasztéka egyébként megegyezik.

Lamborghini jacht
Fotó: Lamborghini

A Lamborghini és az olasz Sea Group a múltban már piacra dobta a Tecnomar 63-at, és a recept ezúttal is ugyanaz, csak nagyobb lett a végeredmény. A Sant’Agata Bolognese-i autógyártó formanyelve visszaköszön a 101FT hatszögletű vonalaiban, amely egyértelműen az új Fenomenóból merít ihletet, beleértve az Y alakú lámpákat is.

Lamborghini jacht
Fotó: Lamborghini

Három V16-os, 36 literes MTU motor található a hajó végében, összesen 7600 lóerővel. Ezzel az óriási teljesítménnyel a 101FT akár 45 csomós (83 km/h) sebességgel is haladhat, vagy 35 csomós (65 km/h) sebességgel cirkálhat, ami a jachtoknál megfelel a szupersportautók sebességének.

Lamborghini jacht
Fotó: Lamborghini

A belső tér is sokat merít a híres autómárka stílusából, több helyen is megjelennek a hatszögletű formák, az élénk színek, a különleges varrások és a bikás logó is. Még a fokozott oldaltartású sportülések is úgy néznek ki, mintha egyenesen egy Lamborghiniből érkeztek volna, és az autószerű műszerfal is.

Lamborghini jacht
Fotó: Lamborghini

Bent a háromfős személyzet számára szobákat, emellett kilenc vendégkabint is kialakítanak a végleges változatban. Egyelőre az összes kép csupán látványterv, mivel a Lamborghini által a monacói jachtkiállításon bemutatott példány is csak egy méretarányos modell volt.

 

